«Мир» занимает 11% рынка карт РФ

Доля карт российской платежной системы «Мир» по состоянию на 1 января 2018 года, исходя из показателей их эмиссии, составила 11% от общего объёма рынка платежных карт, сообщил журналистам глава Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор системы «Мир»), Владимир Комлев , выступая на международной конференции по банковским картам.

"Карта «Мир» представляет собой порядка 11% от общего объема эмиссии карт на 1 января 2018 года, " — отметил он.

По данным НСПК, сейчас в системе участвует 356 банков-эквайеров и 161 банк-эмитент. Комлев в связи с этим считает, что на количество банков-участников платёжной системы «Мир» влияет непростая рыночная ситуация.

Комлев также подчеркнул, что НСПК отслеживает в том числе «средний чек» платёжной системы. «В марте он показал тенденцию к росту, сейчас средний чек в платёжной системе „Мир“ вышел на плато около 700 рублей», — отметил он. Такую сумму глава НСПК охарактеризовал как показатель здоровья платёжной системы и свидетельство того, что карты «Мир» используются для оплаты повседневных трат.