Ещё
«Мир» занимает 11% рынка карт РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Мир» занимает 11% рынка карт РФ 

Прайм 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Доля карт российской платежной системы «Мир» по состоянию на 1 января 2018 года, исходя из показателей их эмиссии, составила 11% от общего объёма рынка платежных карт, сообщил журналистам глава Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор системы «Мир»), Владимир Комлев, выступая на международной конференции по банковским картам.
"Карта «Мир» представляет собой порядка 11% от общего объема эмиссии карт на 1 января 2018 года, " — отметил он.
По данным НСПК, сейчас в системе участвует 356 банков-эквайеров и 161 банк-эмитент. Комлев в связи с этим считает, что на количество банков-участников платёжной системы «Мир» влияет непростая рыночная ситуация.
Комлев также подчеркнул, что НСПК отслеживает в том числе «средний чек» платёжной системы. «В марте он показал тенденцию к росту, сейчас средний чек в платёжной системе „Мир“ вышел на плато около 700 рублей», — отметил он. Такую сумму глава НСПК охарактеризовал как показатель здоровья платёжной системы и свидетельство того, что карты «Мир» используются для оплаты повседневных трат.
Власти РФ в 2014 году начали разрабатывать собственную платежную систему, после того, как у российских банков из-за санкций США возникли проблемы с международными платежными системами Visa и Mastercard, и была создана НСПК, на 100% принадлежащая Банку России. В 2015 году проект фактически стартовал: в январе Mastercard перевел все внутрироссийские операции по своим картам на обработку в НСПК, а в июне эту процедуру осуществила Visa.
Прайм: последние новости
Изменение курса валют может негативно отразиться на рынке труда РФ ОБЗОР: Россияне в марте потратили больше денег из-за 8 марта – "Ромир" Visa и Mastercard упростят переводы денег для россиян
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев анонсировал отставку правительства213
Первые кадры с места крушения Ил-7648
Украина начала операцию «Граница-2018»59
200 человек погибли при падении самолета в Алжире41
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров102
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
00:54
Глушко объяснил верность супруге
Шоу-бизнес
00:36
Столица готовится к субботникам
Новости Москвы
00:51
Названы сроки всплеска сезонной аллергии
Новости Москвы
00:18
Роботы примут участие в Параде Победы
Армия Оружие
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:45
На Самбурскую напали в Сочи
Шоу-бизнес
10:01
Участникам реновации предложат квартиры меньшей площади
Новости Москвы Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение