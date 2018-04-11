Банк «Веста» снизил ставки по рублевым вкладам

«Веста-Максимум» (от 10 тыс. рублей на срок от трех месяцев до года) привлекается теперь под 5,8—7,1% (ранее — под 6,2—7,5%). Выплата процентов — в конце срока.

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«Клуб Трехсот» (от 700 тыс. рублей на один год) можно оформить под 7% вместо 7,4%.

Процентные ставки по вкладу «Веста-Копилка» (от 10 тыс. рублей на срок от трех месяцев до года) составляют 5,3—6,6% (ранее — 5,65—6,9%), а по «Веста-Капитал» (от 1 млн рублей на год) — под 5,7—6,7% (до этого — под 6,1—7,1%).

Проценты по трем вышеперечисленным депозитам ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на текущий или карточный счет вкладчика.

Пополнять можно вклады «Веста-Капитал» и «Веста-Копилка».