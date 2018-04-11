В районе Новогиреево активно работают над тем, чтобы снизить задолженность за ЖКУ

По информации ГБУ «Жилищник», общая сумма долгов за коммунальные услуги в нашем районе составляет сто тридцать один миллион рублей.

В районе Новогиреево проводится комплекс мероприятий по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги. В результате сумма долгов за ЖКУ и количество должников к концу 2018 года должно снизиться.

Более полутора тысяч неплательщиков за коммунальные услуги, проживающих на территории района Новогиреево, получили с начала года досудебные претензии с требованием погасить задолженность по счетам.

Сто пятьдесят шесть жителей района заключили соглашения о погашении задолженности на сумму более двенадцати с половиной миллионов рублей. По этим соглашениям уже произведена частичная оплата в размере три миллиона семьсот тысяч рублей.

Направлено сто восемьдесят четыре заявления в суды общей юрисдикции о выдаче судебных приказов на взыскание задолженности за ЖКУ на сумму более двенадцати миллионов трехсот тысяч рублей.

Передано самостоятельно в Сбербанк России сто восемьдесят восемь судебных приказов на сумму четыре миллиона девятьсот тысяч рублей. Из них банк уже взыскал в пользу управляющей организации более одного миллионно четырехсот тысяч рублей.

Передано в службу судебных приставов двадцать два заявления о возбуждении исполнительных производств на сумму более одного миллиона семисот тысяч рублей.

Вынесено десять постановлений о запрете выезда за пределы Российской Федерации гражданам, имеющим задолженность за жилищно-коммунальные услуги на сумму более одного миллиона двухсот тысяч рублей.

Ограничено предоставление жилищно-коммунальной услуги «водоотведение» у сорока пяти должников, имеющих задолженность более девяти миллионов рублей. Четырнадцать неплательщиков уже погасили долг на сумму два миллиона четыреста тысяч рублей.

Осуществлён обход почти тысячи адресов. По ста пятидесяти шести адресам с суммой долга сорок девять миллионов семьсот тысяч рублей вручены уведомления о введении ограничений пользования общедомовым имуществом.