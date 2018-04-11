Упрощенный порядок взыскания административных штрафов до 3 тыс. руб. могут установить для приставов

Дмитрий Аристов. Взыскания административных штрафов в размере до 3 тыс. руб. в упрощенном порядке могут установить для судебных приставов. Об этом в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента сообщил директор ФССП-главный судебный пристав РФ

«Сегодня работа судебного пристава-исполнителя по взысканию административных штрафов — неоптимальна. Мы рассматриваем возможность установления на законодательном уровне иного механизма взыскания административных штрафов, не превышающих 3 тыс. руб. Они будут исполняться в упрощенном порядке», — сказал Д. Аристов.

Он пояснил, что установление такого механизма взыскания позволит сосредоточиться на исполнении более сложных и важных категорий исполнительных документов.