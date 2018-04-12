Самые высокооплачиваемые профессии в России

Москва, 12 апреля — «Вести. Экономика». Аналитики компании HeadHunter провели исследование и выяснили, какие профессии по итогам первого квартала 2018 года стали самыми доходными в России. 1. Программисты

Программисты в России остаются лидерами по уровню оплаты труда.

Такой вывод сделали эксперты, проанализировав доходы представителей профессий на должностях «ведущий специалист» и «специалист».

В Москве их зарплата составляет 100-110 тысяч рублей, в Петербурге — от 80 до 100 тысяч рублей, а в регионах — около 60-70 тысяч. 2. Менеджеры по развитию бизнеса

У них зарплата от 80 до 60 тысяч рублей.

При этом в число профессий с самой низкой оплатой попали уборщики с уровнем доходов от 20 до 30 тысяч рублей, независимо от региона, а также официанты, рабочие кухни, грузчики, кладовщики и продавцы, чьи зарплаты не превышают 40 тысяч рублей независимо от того, где открыта вакансия. 3. Системные администраторы

У них зарплата от 80 до 60 тысяч рублей. Доходы системных администраторов и внутренних аудиторов отличаются от программистов только в регионах, где представители этих профессий могут рассчитывать лишь на 40-50 тысяч. 4. Внутренние аудиторы

У них зарплата от 80 до 60 тысяч рублей, отмечается в исследовании компании HeadHunter.

Доходы системных администраторов и внутренних аудиторов отличаются от программистов только в регионах, где представители этих профессий могут рассчитывать лишь на 40-50 тысяч. 5. Агенты по недвижимости

Их уровень дохода находится на уровне 70-80 тысяч рублей в Москве, 60-70 в Петербурге и 40-50 в регионах.

В ходе исследования эксперты проекта «Банк данных заработных плат» проанализировали, что происходило с зарплатами в первом квартале.

Они использовали динамику данных, которые вносят в онлайн-систему около 800 российских работодателей. 6. Инженеры на производстве

Их уровень дохода находится на уровне 70-80 тысяч рублей в Москве, 60-70 в Петербурге и 40-50 в регионах.

Исследование показало, что 2018 год продолжил тенденцию 2017-го ― заработные платы медленно, но уверенно росли с постепенным увеличением динамики роста. 7. Специалисты по маркетингу и рекламе

Их уровень дохода находится на уровне 70-80 тысяч рублей в Москве, 60-70 в Петербурге и 40-50 в регионах.

При этом исследователи выяснили, что по всем позициям рост был равномерным.

"Изменение оклада и линейных руководителей, и рядовых специалистов в целом по всем отраслям и специализациям укладывается в диапазон 1―2%", — заявили авторы доклада. 8. Экономисты

Их уровень дохода находится на уровне 70-80 тысяч рублей в Москве, 60-70 в Петербурге и 40-50 в регионах.

В рейтинге основная масса зарплат в регионах лежит в диапазоне 40―50 тысяч рублей.

В Петербурге также преобладают зарплаты 40―50 тысяч рублей, однако разница с регионами существенная.

В северной столице такое вознаграждение получают специалисты, которые относятся к профессиям начального уровня и среднего, а в регионах — среднего и высшего звена. 9. Юристы

Их уровень дохода находится на уровне 70-80 тысяч рублей в Москве, 60-70 в Петербурге и 40-50 в регионах.

В Москве уровень зарплат ожидаемо выше, основная масса лежит в диапазоне 70―80 тысяч рублей.

При этом динамика роста совокупного дохода сильно разнилась в зависимости от федерального округа.

Так, минимум по итогам квартала был зафиксирован в Москве и Подмосковье (―0,8%), а максимум в Южном округе (5,5%).

В число лидеров по росту дохода также вошли Центр (5%), Дальний Восток (3,2%), Поволжье и Северный Кавказ (по 3%).