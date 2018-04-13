PayPal: преимущества и недостатки платежного сервиса

PayPal как платежный сервис представляет собой неотъемлемую часть онлайн-трейдинга. Кратко расскажем вам о преимуществах и недостатках использования PayPal.

Преимущества PayPal Оплата через PayPal — распространенный метод расчета для транзакций в Интернете, наравне с банковскими переводами с дебетовой или кредитной карты. Особенно он актуален при покупках за рубежом. Продавцы на eBay даже должны предлагать PayPal в качестве обязательного варианта оплаты. Причина широкого использования сервиса кроется в быстром и несложном процессе оплаты. PayPal прост в обращении. Чтобы оплатить покупки в Интернете, вам нужен только ваш адрес электронной почты и пароль. Это позволяет вам войти в свою учетную запись PayPal и подтвердить платежные реквизиты.

Сделки выполняются очень быстро. После того, как вы сделали платеж, PayPal немедленно информирует продавца и передает ему сумму. И продавец может тут же отправить заказ.

PayPal не передает получателю никаких сведений о банковских счетах или кредитных картах. Продавец не нуждается в этих данных, потому что оплата точно так же появится в его учетной записи PayPal, и оттуда ее уже можно перевести на банковский счет.

Учетную запись PayPal также можно использовать для отправки денег друзьям, родственникам или кому-нибудь еще. Все, что вам нужно — это адрес электронной почты получателя. Он также должен быть зарегистрирован в PayPal, чтобы получить от вас деньги.

PayPal предлагает «защиту покупателя» в качестве функции безопасности. Если вы не получили заказанный продукт, или он пришел поврежденным, и вы не можете решить проблему напрямую с продавцом, просто включите защиту покупателя. PayPal сам проверит процесс покупки. Если ваши претензии верны, вы вернете свои деньги.

Если вы отправляете продукт обратно и должны оплачивать почтовые расходы самостоятельно, PayPal вернет вам эти расходы. Можно сделать 12 возвратов в год, максимум по 1500 рублей каждый. Для этого всего лишь надо один раз активировать услугу в своей учетной записи PayPal.

Платежи PayPal для покупок и переводов друзьям бесплатны, если они проводятся в в рублях на территории России . Обслуживание учетной записи PayPal также бесплатно, как для личных, так и для бизнес-счетов. Недостатки PayPal Учетными записями PayPal часто злоупотребляют преступники. При помощи поддельных электронных писем клиента PayPal могут направить на мошеннические веб-сайты, на которых ему предлагается раскрыть свои личные данные или ввести пароль от PayPal. Поэтому всегда будьте осторожны, если получаете такое письмо от PayPal, и никогда не переходите по ссылкам. Заходите на страницу PayPal непосредственно из браузера. Ваши данные о транзакциях в PayPal в основном хранятся на серверах в Соединенных Штатах . При регистрации вы подписываете соглашение о безусловном согласии на передачу своих персональных данных за границу. Куда — PayPal не сообщает. Поэтому неясно, где именно лежат ваши данные, и какие меры предосторожности для их защиты там принимаются.

PayPal делится данными с третьими лицами. Это необходимо для обработки транзакций или соблюдения правил других сервисов. Есть вероятность, что ваши данные будут отправлены другим компаниям для проверки кредитоспособности, разрешения споров и даже для маркетинговых целей.

Онлайн-продавцы должны платить налог PayPal на полученные переводы. Если они отказываются это делать, то при платежах и переводах в валюте PayPal возьмет с вас комиссию 4% сверх оптового обменного курса. Нужны ли в 2018 году платежные сервисы типа PayPal или WebMoney? Да, ими удобно рассчитываться с зарубежными продавцами Нет, они устарели, сейчас все можно оплатить с карты Свой вариант (в комментариях) Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Что такое PayPal? Объясняем по-простому

PayPal: безопасен, но не на 100%

Особенности платежных систем Фото: chip.de, pixabay.com