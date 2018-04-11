«Тинькофф Мобайл» открывает розничную сеть

Фото: bskit.ru «Тинькофф Мобайл» сообщил о запуске первых точек продаж SIM-карты мобильного оператора в крупнейших торговых центрах Москвы Санкт-Петербурга . Клиенту необходимо всего один раз встретиться с продавцом для получения SIM-карты. Последующий сервис и обслуживание абонентов происходят дистанционно: в онлайн-чате приложения Tinkoff Mobile и по телефону.

«Мы рады предоставить клиентам еще один простой и удобный способ подключиться к нашему мобильному оператору. В современных и стильных точках продаж клиенты смогут сразу же оценить все преимущества «Тинькофф Мобайл» помощью мобильного приложения: специалисты подробно расскажут о способах управления связью с индивидуальным тарифом, безлимитным интернетом, доступным по всей стране и миру роумингом, а также помогут быстро подключиться к сети», — комментирует CEO «Тинькофф Мобайл» Георгий Чесаков

Вместе с SIM-картой «Тинькофф Мобайл» абоненты получают готовый финансовый инструмент и возможность пользоваться продуктами и услугами « Тинькофф Банка », даже если до этого они не являлись его клиентом. Для абонента автоматически создается виртуальная карта «Тинькофф Банка» с бесплатным обслуживанием, которую легко можно использовать для оплаты покупок в интернете или смартфоном через ApplePay и AndroidPay.

Абоненты оператора могут самостоятельно составлять удобный тариф и выбирать необходимые пакеты услуг. Также «Тинькофф мобайл» предлагает такие опции, как бесплатная виртуальная карта банка для абонентов, управление счетом через мобильное приложение, выгодный международный роуминг, возможность использовать одну SIM-карту на разных устройствах, переход на больший пакет услуг в любой момент с доплатой стоимости, бесплатную доставку SIM-карт.

В ближайшем будущем «Тинькофф Мобайл» планирует продолжить расширять географию продаж на торговых площадках в разных регионах страны.