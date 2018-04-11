Нефтяные деньги останутся в казне

Доля средств, которая поступает в федеральный бюджет от добычи нефти и других полезных ископаемых, останется у государства. Законопроект о раздаче 20 процентов от соответствующих доходов гражданам России Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал отклонить.

Авторами законодательной инициативы выступили депутаты парламентской фракции КПРФ . Документом предлагалось часть доходов от «нефтяных денег» в размере двадцати процентов раздать гражданам России. А для того чтобы получить эти деньги, гражданин должен либо официально работать не менее девяти месяцев, либо быть пенсионером, либо стоять на учёте в центре занятости, но не получать пособие по безработице.

При этом предлагалось каждый год увеличивать часть средств на два процента. По словам представителя Правительства, законопроект не может быть принят в силу того, что эти изменения вносятся о закон о недрах, что «выходит за рамки правового регулирования».