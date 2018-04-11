Ещё
Нефтяные деньги останутся в казне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нефтяные деньги останутся в казне 

Парламентская газета 54 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Доля средств, которая поступает в федеральный бюджет от добычи нефти и других полезных ископаемых, останется у государства. Законопроект о раздаче 20 процентов от соответствующих доходов гражданам России Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал отклонить.
Авторами законодательной инициативы выступили депутаты парламентской фракции КПРФ. Документом предлагалось часть доходов от «нефтяных денег» в размере двадцати процентов раздать гражданам России. А для того чтобы получить эти деньги, гражданин должен либо официально работать не менее девяти месяцев, либо быть пенсионером, либо стоять на учёте в центре занятости, но не получать пособие по безработице.
При этом предлагалось каждый год увеличивать часть средств на два процента. По словам представителя Правительства, законопроект не может быть принят в силу того, что эти изменения вносятся о закон о недрах, что «выходит за рамки правового регулирования».
Парламентская газета: последние новости
Предельно допустимая доля расходов россиян на жилье может составить 15% от дохода семьи Волонтёры смогут участвовать в восстановлении памятников культуры СМИ: Visa и Mastercard упростят переводы денег для россиян
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
200 человек погибли при падении самолета в Алжире22
Россия пригрозила сбивать ракеты США636
Рубль продолжил безустанное падение354
США готовят новый удар по России618
Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком»102
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:38
Медведи в зоопарке отказываются выходить из спячки
Новости Москвы
03:38
Собянин рассказал о строительстве школ в Новой Москве
Новости Москвы
00:24
Собянин пригласил москвичей на «Тотальный диктант»
Новости Москвы Общество
01:02
В Москве стали реже получать травмы на производстве
Новости Москвы
02:05
Москвичам посоветовали готовиться к полярному вторжению
Общество Новости Москвы
03:58
Стартовал пилотный проект «Экскурсовод в метро»
Новости Москвы
01:01
Дороги в Москве будут мыть каждый месяц
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение