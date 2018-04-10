Ещё
Дворкович: справедливость не означает, что надо все отобрать у богатых и отдать бедным
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дворкович: справедливость не означает, что надо все отобрать у богатых и отдать бедным 

Банки.ру 10 апреля 2018
Налоговое законодательство должно быть предсказуемым и справедливым, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович.
«Я всегда верю в то, что налоговое законодательство должно быть стабильным и предсказуемым. Это не значит, что налоги не могут меняться, они меняются во всем мире. Главное — предсказуемость и понимание справедливости не в том, что надо все забрать у богатых и отдать бедным, перераспределив с помощью налогов», — сказал он.
По его словам, надо, чтобы люди видели отдачу от налогов. «Видели результаты инвестирования от тех денег, которые они заплатили в виде налогов», — указал он.
Банки.ру: последние новости
Тинькофф Банк продолжает выпуск премиальных карт ВТБ создает виртуальное отделение ЦБ: россияне стали чаще покупать товары в иностранных интернет-магазинах
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
200 человек погибли при падении самолета в Алжире24
Россия пригрозила сбивать ракеты США646
Рубль продолжил безустанное падение354
США готовят новый удар по России622
Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком»107
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:38
Медведи в зоопарке отказываются выходить из спячки
Новости Москвы
03:38
Собянин рассказал о строительстве школ в Новой Москве
Новости Москвы
00:24
Собянин пригласил москвичей на «Тотальный диктант»
Новости Москвы Общество
01:02
В Москве стали реже получать травмы на производстве
Новости Москвы
02:05
Москвичам посоветовали готовиться к полярному вторжению
Общество Новости Москвы
03:58
Стартовал пилотный проект «Экскурсовод в метро»
Новости Москвы
01:01
Дороги в Москве будут мыть каждый месяц
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение