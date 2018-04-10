Дворкович: справедливость не означает, что надо все отобрать у богатых и отдать бедным

Налоговое законодательство должно быть предсказуемым и справедливым, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович

«Я всегда верю в то, что налоговое законодательство должно быть стабильным и предсказуемым. Это не значит, что налоги не могут меняться, они меняются во всем мире. Главное — предсказуемость и понимание справедливости не в том, что надо все забрать у богатых и отдать бедным, перераспределив с помощью налогов», — сказал он.

По его словам, надо, чтобы люди видели отдачу от налогов. «Видели результаты инвестирования от тех денег, которые они заплатили в виде налогов», — указал он.