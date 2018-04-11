В Казахстане могут усилить контроль над банками в интересах вкладчиков 

В Казахстане предложили расширить критерии для привлечения банкиров к уголовной ответственности за доведение банка до неплатежеспособности. Это предусмотрено в законопроекте «О валютном регулировании и валютном контроле», который парламент республики принял в первом чтении, сообщает агентство «Казинформ».
«На сегодняшний день за ухудшение состояния финансовой организации ни один банкир не был привлечен к уголовной ответственности. Мы расширяем критерии привлечения к уголовной ответственности. Это будет способствовать повышению ответственности сотрудников банка», — сказал председатель Нацбанка Казахстана Данияр Акишев, представляя депутатам Мажилиса (парламента) проект закона.
По его мнению, важно эффективно защитить права вкладчиков банка. Для этого предлагается ввести уголовное наказание за снижение собственного капитала банка ниже установленного регулятором норматива, а также за нанесение ущерба банку в крупном размере.
Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин порекомендовал ко второму чтению выделить данное положение отдельной нормой, чтобы соответствующая статья Уголовного кодекса была рабочей, а не декларативной.
Законопроект расширяет мониторинг валютных операций трансграничного характера и сокращает применение иностранной валюты в расчетах на территории республики, подчеркнул глава Нацбанка Данияр Акишев.
«Реализация предлагаемых новшеств повысит эффективность валютного контроля, в том числе в целях противодействия выводу денег из страны. Законопроектом предусмотрено сохранение принципов либерального валютного режима. Это обеспечивает исполнение международных обязательств, принятых республикой в рамках интеграционных объединений», — отметил он.