В Казахстане могут усилить контроль над банками в интересах вкладчиков

Казахстане предложили расширить критерии для привлечения банкиров к уголовной ответственности за доведение банка до неплатежеспособности. Это предусмотрено в законопроекте «О валютном регулировании и валютном контроле», который парламент республики принял в первом чтении, сообщает агентство «Казинформ».

«На сегодняшний день за ухудшение состояния финансовой организации ни один банкир не был привлечен к уголовной ответственности. Мы расширяем критерии привлечения к уголовной ответственности. Это будет способствовать повышению ответственности сотрудников банка», — сказал председатель Нацбанка Казахстана Данияр Акишев , представляя депутатам Мажилиса (парламента) проект закона.

По его мнению, важно эффективно защитить права вкладчиков банка. Для этого предлагается ввести уголовное наказание за снижение собственного капитала банка ниже установленного регулятором норматива, а также за нанесение ущерба банку в крупном размере.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин порекомендовал ко второму чтению выделить данное положение отдельной нормой, чтобы соответствующая статья Уголовного кодекса была рабочей, а не декларативной.

Законопроект расширяет мониторинг валютных операций трансграничного характера и сокращает применение иностранной валюты в расчетах на территории республики, подчеркнул глава Нацбанка Данияр Акишев.

«Реализация предлагаемых новшеств повысит эффективность валютного контроля, в том числе в целях противодействия выводу денег из страны. Законопроектом предусмотрено сохранение принципов либерального валютного режима. Это обеспечивает исполнение международных обязательств, принятых республикой в рамках интеграционных объединений», — отметил он.