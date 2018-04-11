Представляем лучшие вакансии в Петрозаводске на этой неделе 

Топ-5 актуальных предложений с самой высокой заработной платой.
Портал «Карельские Вести» с помощью ресурса HeadHunter выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой большой заработной платой в Петрозаводске.
1. Управляющий розничной сетью — от 80 000 рублей.
2. Технический директор (руководитель службы сервиса) — от 40 000 до 70 000 рублей.
3. Руководитель центра продаж и обслуживания — от 50 000 рублей.
4. Территориальный супервайзер — от 50 000 рублей.
5. Менеджер по продажам/торговый представитель — от 45 000 рублей.
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