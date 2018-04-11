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В Ростовской области на треть увеличилось число банкротств
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В Ростовской области на треть увеличилось число банкротств 

Деловое сообщество 1 час назад
В Ростовской области с начала 2018 года на 32% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросло число обанкротившихся людей и индивидуальных предпринимателей — всего 237 человек. Это следует из данных, опубликованных Объединенным кредитным бюро.
С одной стороны признание себя банкротом позволяет избежать звонков коллекторов, а если зарплата ниже средней и у человека нет имущества, суд спишет долг. Если зарплата выше среднего уровня, суд может предписать списать проценты и сдвинуть сроки погашения. При этом новый кредит нельзя будет получить 5 лет, а в течение 3 лет такой человек не сможет заниматься руководящую должность.
В настоящее время в стране 8 млн человек более 3 месяцев не платили по кредиту и их долг составляет менее 500 тыс. руб. Как только долг становится больше этой отметки, они также смогут претендовать на банкротство.
В 2017 году в Ростовской области о своём банкротстве заявил 851 человек, принято было 737 заявлений. В 2015 году эти показатели были 1300 и 848 соответственно.
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