В Ростовской области на треть увеличилось число банкротств

Ростовской области с начала 2018 года на 32% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросло число обанкротившихся людей и индивидуальных предпринимателей — всего 237 человек. Это следует из данных, опубликованных Объединенным кредитным бюро.

С одной стороны признание себя банкротом позволяет избежать звонков коллекторов, а если зарплата ниже средней и у человека нет имущества, суд спишет долг. Если зарплата выше среднего уровня, суд может предписать списать проценты и сдвинуть сроки погашения. При этом новый кредит нельзя будет получить 5 лет, а в течение 3 лет такой человек не сможет заниматься руководящую должность.

В настоящее время в стране 8 млн человек более 3 месяцев не платили по кредиту и их долг составляет менее 500 тыс. руб. Как только долг становится больше этой отметки, они также смогут претендовать на банкротство.

В 2017 году в Ростовской области о своём банкротстве заявил 851 человек, принято было 737 заявлений. В 2015 году эти показатели были 1300 и 848 соответственно.