Обсуждается возможность привлечения страховых компаний к концепции ИПК

Минфин и Обсуждение пенсионной реформы разморожено — фактически такую отмашку дал первый вице-премьер Игорь Шувалов на совещании, состоявшемся 19 марта, пишут "Известия" ЦБ внесли в правительство концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в апреле прошлого года, однако месяц спустя ее обсуждение заморожено.

На совещании у Игоря Шувалова обсуждалась возможность участия страховых компаний в концепции индивидуального пенсионного капитала, сообщил газете Игорь Юргенс . По его словам, сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы пенсионеры получали свой накопленный инвестиционный доход в ИПК не только через НПФ, но и через страховые компании.

"Страховщик может назначить пенсионеру аннуитеты (регулярные выплаты по достижению пенсионного возраста)… Но это не прибавка к пенсии, а сама пенсия. Если ты ее собрал (инвестдоход), то дальше перенес в страховую компанию, и она организовала тебе аннуитетные выплаты", — объяснил возможный функционал механизма И. Юргенс.

В протоколе совещания у Игоря Шувалова участие страховщиков в концепции ИПК не отражено, передал «Известиям» через пресс-службу вице-президент ВСС Максим Данилов . По его словам, есть еще ряд вопросов по участию страховых компаний в ИПК. В частности, еще нужно определить, будут ли выплаты срочными или бессрочными, сможет ли клиент выбирать тип выплаты, какие расходы сможет включить страховщик на ведение рентных выплат.

Концепция ИПК призвана перезапустить систему накопительной пенсии, которая в последние несколько лет из-за введенных правительством мораториев, фактически заморожена. По задумке Минфина и ЦБ, работодатель после запуска ИПК будет с разрешения сотрудника отчислять 1–6% от его зарплаты в НПФ на личный счет — эти деньги юридически будут собственностью гражданина, поэтому их нельзя будет изъять или заморозить.

В случае допуска страховщиков к пенсионным накоплениям конкуренция между ними и НПФ сильно обострится, отметил глава Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков . В связи с этим целесообразно обсудить с Центробанком вопрос допуска НПФ к реализации продуктов страховых компаний, добавил он.