Мелочь не надо: в трамваях и троллейбусах начнут принимать банковские карты

С 12 апреля в нескольких маршрутах новосибирского транспорта запускается оплата проезда банковскими картами — систему тестировали с февраля прошлого года.

«Новый сервис будет доступен в подвижном составе, подключённом к транспортной системе «Электронный проездной — Новосибирск » и оборудованном новыми терминалами NewPos-8210, — трамваях, троллейбусах, метрополитене, муниципальных автобусах (№ 7, 20, 21, 23, 36, 45, 50, 54, 65, 68, 69, 72, 88), а также маршрутных такси (№ 10, 38, 65, 87)», — сообщили в мэрии. Это совместный проект мэрии Новосибирска, Сибирского банка Сбербанка и системы «Золотая корона».

С завтрашнего дня на этих маршрутах пассажиры могут платить за проезд с помощью бесконтактных банковских карт. Пока в перечне не все маршруты — остальные будут тоже переводить на бесконтактную систему оплаты проезда после переоборудования новыми терминалами.

По информации мэрии, новые терминалы в общественном транспорте начали устанавливать в 2016 году. В тестовом режиме новый сервис запустили ещё в феврале прошлого года в троллейбусе № 2.