ОКБ и СРО «МиР» провели исследование о вкладе МФО в финансовую грамотность населения

Важность рынка МФО в России недооценена. Исследований о влиянии рынка на экономические и гражданские институты почти нет. Объединенное Кредитное Бюро совместно с СРО «МиР» провели исследование, чтобы оценить вклад МФО в финансовую доступность и финансовую грамотность населения РФ. Исследование проводилось на основе данных 314 млн кредитных историй по 82 млн заемщиков, которые хранятся в базе Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ).

Финансовая доступность

В России по разным оценкам более 20% населения не имеют доступ к банковским финансовым продуктам. Многим из них отказывают банки из-за плохой кредитной истории или из-за ее отсутствия. На кредитную историю заемщиков оказывает сильное влияние макроэкономические факторы, многие могут оказаться без доступа к банковскому рынку из-за независящих от них причин. По информации ОКБ микрофинансовые организации в 2017 г. выдали займы более 200 000 клиентам, у которых нет доступа к банковскому рынку.

Оценка уровня выдач

График показывает, что доля выдач в МФО клиентам, у которых нет доступа к банковскому кредитованию значительно увеличилась (на 14% за два года). Кроме этого, наблюдается рост займов, которые были выданы банками, после кредитования в МФО. До 6% от всех выдач банковских кредитов приходится на клиентов, которые пришли в банки через МФО.

Заемщики МФО не только получают возможность пользоваться банковскими продуктами, но и продолжают пользоваться услугами микрофинансовых организаций после того, как получили доступ к банковским кредитам. У заемщика появляется возможность выбора наиболее удобных продуктов и сервисов в зависимости от ситуации.

Для многих клиентов короткие кредиты являются наиболее удобным финансовым инструментом в ряде ситуаций, например, когда задерживают зарплату. Люди с невысоким доходом предпочитают пользоваться онлайн-займами из-за их быстроты и удобства.

Количество дней между выдачей в МФО и в банке

Как видно из исследования, в среднем проходит 3 месяца после чего физические лица, у которых не было доступа к банковскому кредитованию, получают к нему доступ. Большинство выдач займов в банках происходит от 35 до 125 дней с даты получения займа в микрофинансовой организации — 63,44% от всех выданных кредитов таким заемщикам. То есть уже через месяц после того, как заемщики обращаются в МФО у них открываются двери в банк, даже если перед этим им отказали.

Чаще всего заемщики берут кредитные карты, кредиты от 10 до 50 тыс. руб. и кредиты суммой более 100 тыс. руб. Заемщики также берут автокредиты (средний размер — 650 тыс. руб.) и ипотеку (средний размер — 1,7 млн руб.). При этом они не допускают просрочки ни по ипотеке, ни по автокредитам, просрочка 30 дней в течение трех месяцев по потребкредитам свыше 100 тыс. руб. — 2,6%.

Доля заемщиков МФО, у которых нет доступа к банковским институтам, растет. В декабре 2017 г. доля таких клиентов выросла в три раза. МФО остаются единственным инструментом, с помощью которого люди смогут решить непредвиденные проблемы. У МФО (онлайн-сектора) больше экспертизы для анализа заемщиков без кредитной истории или с плохой кредитной историей.

Технологичные МФО используют инновационные способы сбора и анализа больших данных, включая системы скоринга, антифрод скоринга, идентификации и аутентификации пользователей. Банкам не всегда выгодно работать с клиентами в нижнем ценовом сегменте: цена привлечения та же, что и для более состоятельных клиентов, поэтому банки предпочитают работать с более высоким сегментом и длинными кредитами.

Сейчас более трети всех микрозаймов выдаются на срок в несколько месяцев, по своим размерам они приближаются к банковским потребительским кредитам. Отличается только процесс оформления — он быстрее и удобнее. Как правило, получить доступ к ним могут клиенты, которые ранее уже пользовались краткосрочными кредитами в этой компании, а для банков успешная выплата подобного займа — один из показателей платежеспособности клиента.

Финансовая грамотность и дисциплина

В рамках исследования мы провели оценку платежеспособности клиентов, которые пришли в банк после МФО. Мы сравнивали клиентов, которые исправно выплачивали кредиты в МФО и имеют длительные отношения с ними (более 180 дней после выдачи первого займа) с клиентами с плохой кредитной историей (или ее отсутствием), которые не обращались в МФО.

Оценка платежеспособности после кредита в МФО Данные на графике говорят о том, что финансовая дисциплина оздоровленных в МФО клиентов выше, чем клиентов, которые не обращались в МФО. Микрофинансовые организации повышают финансовую грамотность населения. Многие из них используют понятные технологические интерфейсы взаимодействия с пользователем.

Согласно исследованию, более 95% оздоровленных клиентов МФО не допускают просрочки более 30 дней за период 3 месяцев, более 93% клиентов — просрочки 90 дней за период 12 месяцев. Самые низкие показатели просрочки зафиксированы в 4 квартале 2015 г. Обе категории клиентов допускают просрочку 30 дней за последние 30 месяца реже, чем просрочку 90 дней за последние 12 месяцев. Значительную просрочку допускали клиенты банков во втором и третьем квартале 2015 г., что связано с макроэкономическими влияниями.

Исследование показывает, что МФО вносит существенный вклад в развитие финансовой грамотности населения и повышает финансовую доступность. Оба этих направления являются приоритетными для монетарной политики государства.