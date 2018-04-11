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Продавец в Оренбуржье оформил кредит на покупателей без их ведома
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Продавец в Оренбуржье оформил кредит на покупателей без их ведома 

ProOren 46 минут назад
Фото: ProOren
Накануне в суде рассмотрели апелляцию по делу работника салона связи, заключившего кредитные договоры на покупателей.
Установлено, что подсудимый в мае 2017 года внес в компьютер ложные анкетные данные на нескольких человек, располагая ксерокопиями их паспортов. Он заключил от их имени кредитные договоры с двумя компания на приобретение мобильных телефонов. После перечисления денежных средств молодой человек присвоил 10 смартфонов, причинив ущерб на сумму 525 тыс. рублей одной компании и 133 тыс. — другой.
Приговором Октябрьского райсуда Орска Оренбургской области бывший продавец осужден, и ему назначено наказанию в виде лишения свободы на срок 1 год.
В пресс-службе облсуда сообщили, что судебной коллегией по уголовным делам приговор оставлен без изменений.
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