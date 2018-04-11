Россияне рассказали, как хранят сбережения

Россияне рассказали, как предпочитают хранить свои сбережения

Исследователи провели опрос среди 1,5 тысячи людей в марте 2018 года.

К началу текущего года жители России сократили свои сбережения по сравнению с 2017 годом. При этом они, по-прежнему, планируют хранить их в рублях, а не в другой валюте. Россияне также предпочитают хранить деньги в виде наличности и банковских вкладов, вместо акций.

Исследователи провели опрос среди 1,5 тысячи людей в марте 2018 года. В нем приняли участие лица в возрасте старше 18 лет, проживающие в городах и сельской местности, отмечает РИА Новости со ссылкой на исследовательский холдинг «Ромир».

В результате выяснилось, что сбережения есть у 48 процентов опрошенных. Эта цифра намного ниже аналогичного показателя прошлого года (57 процентов). При этом доля россиян, у которых нет сбережений, составила около 52 процентов.

— Значительно чаще такой ответ указывали граждане с низким доходом (67 процентов), жители сельской местности (59 процентов). А реже всего в отсутствии сбережений признавались жители полумиллионников (44 процентов), — пояснили в пресс-службе холдинга.

Также выяснилось, что доля россиян, которые хранят свои сбережения в рублях, за год не изменилась — 79 процентов.