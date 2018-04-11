Самый дорогой дом в России в 673 раза дороже среднего по стране 

МОСКВА, 11 апр — РИА Недвижимость. Самый дорогой дом в России, находящийся в деревне Барвиха на Рублевке, в 673 раза дороже среднего по стране, говорится в пресс-релизе портала «Мир квартир».
В деревне Барвиха предлагается к продаже luxury-резиденция стоимостью 3,5 миллиарда рублей. «Стоимость среднего дома по России составляет 5,2 миллиона рублей. Следовательно, самый дорогой дом, расположенный на подмосковной Рублевке, дороже среднего в 673 раза», — говорится в нем.
Дом в Барвихе площадью 2,6 тысячи квадратных метров расположен на участке 58 соток в элитном поселке, находящемся на территории санатория «Барвиха» в Одинцовском районе Московской области. При этом за год дом подешевел на 11% — до 3,5 миллиардов рублей.