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Самый дорогой дом в России в 673 раза дороже среднего по стране
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Самый дорогой дом в России в 673 раза дороже среднего по стране 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: ИА "КОЛЫМА-ИНФОРМ"
МОСКВА, 11 апр — РИА Недвижимость. Самый дорогой дом в России, находящийся в деревне Барвиха на Рублевке, в 673 раза дороже среднего по стране, говорится в пресс-релизе портала «Мир квартир».
В деревне Барвиха предлагается к продаже luxury-резиденция стоимостью 3,5 миллиарда рублей. «Стоимость среднего дома по России составляет 5,2 миллиона рублей. Следовательно, самый дорогой дом, расположенный на подмосковной Рублевке, дороже среднего в 673 раза», — говорится в нем.
Дом в Барвихе площадью 2,6 тысячи квадратных метров расположен на участке 58 соток в элитном поселке, находящемся на территории санатория «Барвиха» в Одинцовском районе Московской области. При этом за год дом подешевел на 11% — до 3,5 миллиардов рублей.
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