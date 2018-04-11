Самый дорогой дом в России в 673 раза дороже среднего по стране

МОСКВА , 11 апр — РИА Недвижимость. Самый дорогой дом в России , находящийся в деревне Барвиха на Рублевке, в 673 раза дороже среднего по стране, говорится в пресс-релизе портала «Мир квартир».

В деревне Барвиха предлагается к продаже luxury-резиденция стоимостью 3,5 миллиарда рублей. «Стоимость среднего дома по России составляет 5,2 миллиона рублей. Следовательно, самый дорогой дом, расположенный на подмосковной Рублевке, дороже среднего в 673 раза», — говорится в нем.