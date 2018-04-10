Вслед за техникой подорожает одежда

Ретейлеры одежды готовы поднять цены, если курс валюты не стабилизируется в ближайшее время. Об этом пишет «Коммерсант».

Рост курса доллара и евро отразится на стоимости осенне-зимней коллекции, считает издание. При этом участники рынка утверждают, что рост цен не будет пропорционален росту курса валют. К примеру, если доллар подорожает на 20%, цены в магазинах вырастут на 10%. Если же падение рубля не превысит 10%, ценники и вовсе останутся прежними.