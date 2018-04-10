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Вслед за техникой подорожает одежда
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Вслед за техникой подорожает одежда 

Рамблер 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Ретейлеры одежды готовы поднять цены, если курс валюты не стабилизируется в ближайшее время. Об этом пишет «Коммерсант».
Рост курса доллара и евро отразится на стоимости осенне-зимней коллекции, считает издание. При этом участники рынка утверждают, что рост цен не будет пропорционален росту курса валют. К примеру, если доллар подорожает на 20%, цены в магазинах вырастут на 10%. Если же падение рубля не превысит 10%, ценники и вовсе останутся прежними.
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По итогам 2017 года доля импорта на обувном рынке составила 80%, на рынке одежды наблюдается похожая ситуация. Производители одежды, локализовавшие производство в России, составляют около 20% от общего числа представленных в Росиии марок.
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