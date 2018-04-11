Санкции угрожают долларовым депозитам в российских банках? 

Новые санкции могут предвещать конец любым операциям с американской валютой. О фантастических и реальных сценариях рассуждают эксперты Business FM
«Хочется надеяться, что мир не сошел с ума».
Глава РСПП Александр Шохин в интервью Business FM прокомментировал возможный запрет на операции в долларах. Формально в американском законе о санкциях об этом ничего не сказано. Тем не менее, именно эта опция играет сейчас ключевую роль.
К примеру, у вас есть долларовый депозит в российском банке. Но это вам только кажется, что ваши американские деньги лежат в России. На самом деле, они находятся на счету вашего банка в одном из американских банков. И если вы задумали что-то с этими долларами сделать, то американцы должны сначала одобрить операцию.
Теперь представим, что ваш банк попал под американские санкции или же эта неприятность случилась с вами. Формально никто операции в американской валюте не запрещал. Но санкции запрещают американцам иметь дело с вами или с вашим банком. Соответственно, финансовый партнер из США может отказаться проводить операции в долларах. Что происходит дальше с вами и с вашим банком, объясняет бывший председатель ЦБ Сергей Дубинин:
— Тогда у российского банка не будет возможности вам не перевести эти средства, ну скажем, в Deutsche Bank в Германию, трансформировать евро, потому что не может распорядиться теми деньгами, которые там на корреспондентском счете. Не выдать вам наличных. Ну, если он это сумеет сделать, в объеме тех резервов, которые он уже как бы накопил в наличной форме. А дополнительные ему из Америки не пришлют.
— Конвертировать в рубли?
— Ну, тогда возникнет дисбаланс у него на балансе, потому что у него ликвидность будет нарушена. Тогда ЦБ должен его долгосрочно кредитовать, до момента разморозки.
Насколько вероятны риски? В ответ банкир объяснил Business FM свое видение: ощущение, что никто не знает, до чего могут дойти Штаты. Над нами как будто ставят эксперимент: посмотреть, к чему могут привести новые санкции. Хуже всего от этого эксперимента пришлось пока Дерипаске. В отличие от Вексельберга, санкции затронули не только его материнскую компанию, но и конкретные производственные предприятия: «Русал», ЕвроСибЭнерго, группа ГАЗ, агрохолдинг «Кубань».
Распродажа акций — это только начало. До 5 июня все американские партнеры обязаны прекратить все отношения с компаниями из санкционного списка. Это самая тяжелая часть санкций: до сих пор Вашингтон только ограничивал сотрудничество с российскими компаниями, тотального запрета работать с ними не было. Поэтому «Новатэк» и «Роснефть», например, с угрозой остановки долларовых платежей не сталкивались. Применение новых жестких санкций пока непонятно даже самим американским банкам. Вряд ли США прекратят работать со Сбербанком и ВТБ на основании, что они кредиторы «Русала». Но санкции страшны непредсказуемостью.
Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей:
«Не думаю, что до этого дойдет, потому что, несмотря на эмоциональность президента Трампа и злобный характер девушки Мэй. Ну что делать, если не сложилась у нее личная жизнь. А эмоциональный характер у Трампа, потому что сложилась у него личная жизнь. Вот тут какое-то сочетание, горючая смесь. Так вот можно всего ожидать, но хочется надеяться, что мир не сошел с ума».
Репетиция уже была. Четыре года назад под тотальные санкции США попали банки Ковальчука и Ротенбергов. Часть средств оказалась заблокированной, в том числе и личные деньги российских граждан. Банкам пришлось временно приостановить валютные операции. Потом они их возобновили. Но, например, на сайте банка СМП в разделе «Валютный контроль» до сих пор висит красный текст: «В связи с санкциями со стороны США просим вас не осуществлять через наш банк платежи и денежные переводы в долларах США».
Вполне вероятно, что российские компании сейчас будут страховать риски и переводить свои средства в евро, благо ЕС пока санкции не поддержал, и есть надежда, что не поддержит. Самый фантастический прогноз — ограничение доллара в России. Это, кстати, будет серьезным ударом по американской валюте, как универсальному средству платежей. Если вернуться в реальность, то пока никто ни в США, ни в России и Европе не может понять, как себя вести. Будут ли блокировать счета? Считается ли это партнерством, которое запрещено, или просто услуги по движению средств? Будут ли сажать за это в американскую тюрьму американских банкиров? Ответов нет. Остается надеяться, как выразился Шохин, что мир не сошел с ума.