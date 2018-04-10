Банки не фиксируют роста спроса населения на валюту

Падение курса рубля не привело к ажиотажному спросу населения на иностранную валюту, при этом в ряде банков отмечают стремление граждан избавиться от валютных запасов. Об этом ТАСС сообщили в ряде кредитных организаций. В обменных пунктах, по сведениям корреспондентов ТАСС, очередей 10 апреля также не наблюдалось.

После объявления 6 апреля о новых санкциях США рубль упал до минимума с декабря 2016 года. Официальный курс доллара Банка России на 11 апреля — 62,3699 рубля, евро — 76,8522 рубля против установленных до объявления санкций в пятницу 57,8332 рубля и 70,7069 рубля на 7-9 апреля.

Как сообщили ТАСС в пресс-службах Сбербанка, Альфа— банка Бинбанка и банков "Юникредит" и "Восточный", повышенного спроса на покупку иностранной валюты со стороны физлиц не наблюдается. В Сбербанке при этом отметили рост оборотов активности клиентов, однако сальдо за два дня, по словам собеседника агентства, находится вблизи нуля. "На рынке есть и продавцы, и покупатели", — пояснили в кредитной организации.

банке "Возрождение" отметили небольшое увеличение спроса на иностранную валюту, однако ажиотажным его назвать нельзя. "Банк осуществляет валютные операции в полном объеме и в обычном режиме", — рассказал представитель кредитной организации.

Клиенты банка "Восточный" не только не проявляют интереса к покупке долларов, но и напротив — стараются избавиться от имеющихся у них валютных запасов. Объем продажи доллара в четыре-пять раз превышает объем покупки, рассказали ТАСС в пресс-службе банка.

"Сегодня в обменных пунктах отделений банка ситуация развивается по вчерашнему сценарию — физические лица массово сдают доллары, чтобы зафиксировать прибыль. Возможно, это валюта из старых запасов, которая покупалась дорого, а сейчас появилась возможность продать доллар без убытка. По евро ситуация другая — там спрос и предложение связаны с покупкой валюты к отпускам, объем обмена невысокий, так как основной объем средств у нас население все же предпочитает хранить в долларах, чем в евро", — пояснили в пресс-службе банка.

В Бинбанке накануне также фиксировали некоторый рост интереса клиентов к обмену иностранной валюты на рубли. При этом, как отмечал руководитель центр конверсионных операций кредитной организации Станислав Макаров , в случае продолжения ослабления рубля через несколько дней спрос на валюту может увеличиться.