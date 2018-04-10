Ещё
Жители Химок могут оплатить проезд в троллейбусе банковской картой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Химок могут оплатить проезд в троллейбусе банковской картой 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В подмосковных Химках пассажиры троллейбусов могут оплачивать проезд с помощью банковской карты и смартфонов, говорится в сообщении пресс-службы муниципальной администрации.
«Безналичная система оплаты была внедрена министерством транспорта Московской области. Теперь в троллейбусах Химок заработала оплата банковскими картами. Проезд по городу стоит 48 рублей за наличный расчет, по банковской карте — 32,92 рублей. Это дешевле, выгодней и удобней пассажиру», — рассказала заместитель главы администрации городского округа Елена Дегтева.
Таким образом, стоимость проезда будет такая же, как и при оплате картой «Стрелка». В троллейбусах Химок уже размещены валидаторы нового образца.
Решение о внедрении такого способа оплаты проезда реализовано в соответствии с поручением губернатора региона.
Технология PayPass и PayWave оптимально подходит для оперативности обслуживания пассажиров. С этой инновацией пассажирам не нужно тратить время на приобретение билетов, заранее пополнять транспортное приложение или электронную карту, искать сумму под расчет или ожидать сдачу при покупке проездных документов в пунктах продаж или у водителей.
РИАМО: последние новости
ФНС начнет массовый расчет имущественных налогов физлицам за 2017 год в конце апреля Банк «Возрождение» запускает страховой продукт «Без хлопот» В Москве заработал городской центр размещения болельщиков ЧМ‑2018
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дефицит продуктов, удар по Сирии и другие события дня56
США отправляют ударную группу в Средиземное море829
Украина арестовала еще одно российское судно115
Эрдоган раскритиковал Лаврова146
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока58
Видео
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение