Жители Химок могут оплатить проезд в троллейбусе банковской картой

В подмосковных Химках пассажиры троллейбусов могут оплачивать проезд с помощью банковской карты и смартфонов, говорится в сообщении пресс-службы муниципальной администрации.

«Безналичная система оплаты была внедрена министерством транспорта Московской области . Теперь в троллейбусах Химок заработала оплата банковскими картами. Проезд по городу стоит 48 рублей за наличный расчет, по банковской карте — 32,92 рублей. Это дешевле, выгодней и удобней пассажиру», — рассказала заместитель главы администрации городского округа Елена Дегтева

Таким образом, стоимость проезда будет такая же, как и при оплате картой «Стрелка». В троллейбусах Химок уже размещены валидаторы нового образца.

Решение о внедрении такого способа оплаты проезда реализовано в соответствии с поручением губернатора региона.

Технология PayPass и PayWave оптимально подходит для оперативности обслуживания пассажиров. С этой инновацией пассажирам не нужно тратить время на приобретение билетов, заранее пополнять транспортное приложение или электронную карту, искать сумму под расчет или ожидать сдачу при покупке проездных документов в пунктах продаж или у водителей.