Ещё
Неплательщики Подмосковья задолжали 61 млн руб за электричество и услуги ЖКХ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Неплательщики Подмосковья задолжали 61 млн руб за электричество и услуги ЖКХ 

РИАМО 1 час назад
По искам, переданным за первую неделя апреля в суды, неплательщики Подмосковья должны за электричество и жилищно-коммунальные услуги 61 миллион рублей, в начале месяца уже 2 тысячам должников огранили доступ к электроэнергии, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного единого информационно-расчетного центра (МособлЕИРЦ).
«За первую неделю апреля юристами МособлЕИРЦ в суды Подмосковья передано 468 исковых заявлений к неплательщикам, чей суммарный долг за жилищно-коммунальные услуги и электроэнергию составил 61 миллион рублей», — говорится в сообщении.
Так, из-за долгов по электроэнергии на общую сумму 33,622 миллиона рублей в начале апреля двум тысячам неплательщиков ограничили доступ к услуге. Для того, чтобы вновь пользоваться электричеством, нарушителям пришлось оплатить не только задолженности, но и услуги по подключению к электросетям.
В том случае, если должник продолжает игнорировать требования закона, взыскание производится через суд. Также МособлЕИРЦ совместно с ГИБДД, Федеральной налоговой службой и Федеральной службой судебных приставов проводит рейды по проверке должников на предмет исполнения судебных решений. У судебных приставов есть дополнительные рычаги воздействия на злостных неплательщиков — арест имущества, от бытовой техники до автомобиля, арест банковских счетов и удержание денег до полной выплаты долга. При сумме задолженности свыше 10 тысяч рублей гражданину могут ограничить выезд за пределы РФ.
«Большинство жителей Подмосковья — ответственные граждане, которые регулярно оплачивают коммунальные услуги. Такие крайние меры, как обращение в суд, направлены к тем, кто системно и принципиально не оплачивает потребленные услуги и тем самым создает задолженности перед ресурсоснабжающими организациями», — отметила начальник службы корпоративных коммуникаций МособлЕИРЦ Инна Шевченко.
Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги установлена статьей 153 Жилищного кодекса Российской Федерации: граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. В случае, если оплата не поступает, расчетный центр вправе ограничить неплательщику доступ к электроэнергии или водоотведению.
РИАМО: последние новости
ФНС начнет массовый расчет имущественных налогов физлицам за 2017 год в конце апреля Банк «Возрождение» запускает страховой продукт «Без хлопот» Жители Химок могут оплатить проезд в троллейбусе банковской картой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дефицит продуктов, удар по Сирии и другие события дня56
США отправляют ударную группу в Средиземное море829
Украина арестовала еще одно российское судно115
Эрдоган раскритиковал Лаврова146
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока58
Видео
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение