Неплательщики Подмосковья задолжали 61 млн руб за электричество и услуги ЖКХ

По искам, переданным за первую неделя апреля в суды, неплательщики Подмосковья должны за электричество и жилищно-коммунальные услуги 61 миллион рублей, в начале месяца уже 2 тысячам должников огранили доступ к электроэнергии, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного единого информационно-расчетного центра (МособлЕИРЦ).

«За первую неделю апреля юристами МособлЕИРЦ в суды Подмосковья передано 468 исковых заявлений к неплательщикам, чей суммарный долг за жилищно-коммунальные услуги и электроэнергию составил 61 миллион рублей», — говорится в сообщении.

Так, из-за долгов по электроэнергии на общую сумму 33,622 миллиона рублей в начале апреля двум тысячам неплательщиков ограничили доступ к услуге. Для того, чтобы вновь пользоваться электричеством, нарушителям пришлось оплатить не только задолженности, но и услуги по подключению к электросетям.

В том случае, если должник продолжает игнорировать требования закона, взыскание производится через суд. Также МособлЕИРЦ совместно с ГИБДД Федеральной налоговой службой и Федеральной службой судебных приставов проводит рейды по проверке должников на предмет исполнения судебных решений. У судебных приставов есть дополнительные рычаги воздействия на злостных неплательщиков — арест имущества, от бытовой техники до автомобиля, арест банковских счетов и удержание денег до полной выплаты долга. При сумме задолженности свыше 10 тысяч рублей гражданину могут ограничить выезд за пределы РФ

«Большинство жителей Подмосковья — ответственные граждане, которые регулярно оплачивают коммунальные услуги. Такие крайние меры, как обращение в суд, направлены к тем, кто системно и принципиально не оплачивает потребленные услуги и тем самым создает задолженности перед ресурсоснабжающими организациями», — отметила начальник службы корпоративных коммуникаций МособлЕИРЦ Инна Шевченко

Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги установлена статьей 153 Жилищного кодекса Российской Федерации: граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. В случае, если оплата не поступает, расчетный центр вправе ограничить неплательщику доступ к электроэнергии или водоотведению.