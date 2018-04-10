Эсеры просят не использовать кадастровую цену имущества при расчете налога 

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Группа депутатов от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, исключающий использование кадастровой стоимости при определении налогов на имущество граждан и организаций, следует из базы данных нижней палаты парламента.
При определении налоговых баз по налогу на имущество организаций и налогу на имущество физических лиц предлагается не использовать кадастровую стоимость объектов недвижимого имущества. Для организаций предлагается использовать среднегодовую стоимость имущества, а для граждан — его инвентаризационную стоимость.
Разработчики обращают внимание на отсутствие «выверенной единой методологии определения кадастровой стоимости». «Исходя из сложившейся практики, к сожалению, можно констатировать наличие массовых случаев завышения кадастровой стоимости объектов налогообложения: субъекты РФ и муниципальные образования, многие из которых имеют существенную долговую нагрузку, исключительно из прагматических целей следуют в своих действиях принципу максимального наполнения собственных бюджетов налоговыми и иными доходами, увеличением их объема», — отмечают они.
Правительство РФ дало отрицательное заключение на законопроект, обращая внимание, что вопросы государственной кадастровой оценки относятся к правоотношениям, регулируемым законами «Об оценочной деятельности в РФ» и «О государственной кадастровой оценке». Законопроектом же изменения вносятся в Налоговый кодекс.
Законодательство о налогах и сборах регулирует властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов, сборов, страховых взносов в РФ, а также отношения, возникающие в процессе осуществления налогового контроля, обжалования актов налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц и привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения, напоминает кабмин.