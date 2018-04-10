Эсеры просят не использовать кадастровую цену имущества при расчете налога

При определении налоговых баз по налогу на имущество организаций и налогу на имущество физических лиц предлагается не использовать кадастровую стоимость объектов недвижимого имущества. Для организаций предлагается использовать среднегодовую стоимость имущества, а для граждан — его инвентаризационную стоимость.

Разработчики обращают внимание на отсутствие «выверенной единой методологии определения кадастровой стоимости». «Исходя из сложившейся практики, к сожалению, можно констатировать наличие массовых случаев завышения кадастровой стоимости объектов налогообложения: субъекты РФ и муниципальные образования, многие из которых имеют существенную долговую нагрузку, исключительно из прагматических целей следуют в своих действиях принципу максимального наполнения собственных бюджетов налоговыми и иными доходами, увеличением их объема», — отмечают они.

Правительство РФ дало отрицательное заключение на законопроект, обращая внимание, что вопросы государственной кадастровой оценки относятся к правоотношениям, регулируемым законами «Об оценочной деятельности в РФ» и «О государственной кадастровой оценке». Законопроектом же изменения вносятся в Налоговый кодекс.