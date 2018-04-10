«Росвоенипотека» переходит на программу ипотечного кредитования с аннуитетным платежом

Это означает, что планируется погашение ипотечных кредитов в течение всего периода кредитования аннуитетными, то есть, равными платежами в размере 1/12 накопительного взноса, утвержденного на год выдачи кредита.

ФГКУ «Росвоенипотека» совместно с кредитными организациями переходит на программу ипотечного кредитования с аннуитетным платежом.

Данные изменения предусматривают новый механизм погашения ипотечных кредитов. Планируется погашение ипотечных кредитов в течение всего периода кредитования аннуитетными, то есть, равными платежами в размере 1/12 накопительного взноса, утвержденного на год выдачи кредита.

В настоящее время указанные программы уже реализуются банками-партнерами, и информация об этом размещена на сайте организации в разделе «Программы», подразделе «Кредитные программы».

Данный подход позволит полностью исключить образование задолженности к концу срока кредита даже при отсутствии индексации накопительного взноса, а при наличии индексации — позволит погасить кредит досрочно, в связи с чем у участника НИС до окончания срока службы будут накапливаться денежные средства.