В Керчи презентовали «Карту гостя»

В Администрации города прошла презентация «Карты гостя». Жителям Керчи и представителям туриндустрии рассказали, чем она привлекательна и удобна для туриста.

«Карта гостя» или, как её ещё называют, «Ситипасс» — это проект государственно-частного партнёрства. В Петербурге и в Москве она реализуется уже семь лет, в Крыму — впервые. Координатор проекта Елена Юрченко считает, что для российского туриста образ Крыма пока что Terra Incognita.

«Если я как турист не знаю зачем сюда лететь, какая мне разница какой там аэропорт — новый или старый. Нужен сформированный туристический продукт. «Карта гостя» — большой шаг в этой области. Тем более что крымская карта — третий серьёзный подобный проект, реализованный на территории России », — рассказала она.

Главным преимуществом является то, что благодаря «Карте гостя» можно заранее спланировать свой отдых и маршрут. С помощью «Карты гостя» можно найти готовые маршруты и туры, а так же приобрести туры со скидкой до 50%. В пасс-программу «Карты гостя» входит 60 объектов достопримечательностей. Создатели крымской «Карты» считают, что по-другому изучить Крым нельзя.