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В Керчи презентовали «Карту гостя»
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В Керчи презентовали «Карту гостя» 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Администрации города прошла презентация «Карты гостя». Жителям Керчи и представителям туриндустрии рассказали, чем она привлекательна и удобна для туриста.
«Карта гостя» или, как её ещё называют, «Ситипасс» — это проект государственно-частного партнёрства. В Петербурге и в Москве она реализуется уже семь лет, в Крыму — впервые. Координатор проекта Елена Юрченко считает, что для российского туриста образ Крыма пока что Terra Incognita.
«Если я как турист не знаю зачем сюда лететь, какая мне разница какой там аэропорт — новый или старый. Нужен сформированный туристический продукт. «Карта гостя» — большой шаг в этой области. Тем более что крымская карта — третий серьёзный подобный проект, реализованный на территории России», — рассказала она.
Главным преимуществом является то, что благодаря «Карте гостя» можно заранее спланировать свой отдых и маршрут. С помощью «Карты гостя» можно найти готовые маршруты и туры, а так же приобрести туры со скидкой до 50%. В пасс-программу «Карты гостя» входит 60 объектов достопримечательностей. Создатели крымской «Карты» считают, что по-другому изучить Крым нельзя.
Напомним, что ранее мэр Керчи Сергей Бороздин заявил НСН, что с открытием Крымского моста Керчь станет первым городом для туристов, въезжающих в Крым, и город прогнозирует туристический поток до 1 миллиона человек в год.
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