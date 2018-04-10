В Керчи представили туристическую «Карту гостя» 

Это проект государственно-частного партнёрства. В Санкт-Петербурге и Москве его реализуют уже семь лет, в Крыму — впервые.
«Нужен сформированный туристический продукт. «Карта гостя» — большой шаг в этой области. Тем более что крымская карта — третий серьёзный подобный проект, реализованный на территории России», — заявила координатор проекта Елена Юрченко.
«Карта гостя» позволяет найти готовые маршруты и туры, приобрести туры со скидкой. В пасс-программу входит 60 объектов достопримечательностей.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что с начала 2018 года в Крыму побывали почти 270 тыс. туристов, что на 10,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.