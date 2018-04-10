В Совфеде предложили сохранить налоговые льготы для ОЭЗ

Совете Федерации предложили сохранить налоговые льготы для особых экономических зон, сообщает НСН со ссылкой на председателя комитета по регламенту Андрея Кутепова

Сенатор заявил о подготовке поправок ко второму чтению законопроекта о совершенствовали законодательства в части регулирования ОЭЗ. Доработать документ предложил кабмин.

Ранее в законодательство были внесены поправки, связанные с увеличением для резидентов технико-внедренческих и туристско-рекреационных зон ставки налога на прибыль с 0% до 2% с 1 января 2018 года. Также предлагалось увеличить страховые взносы с 14% в 2017 году до 28% в 2019 году.

По словам Кутепова, одним из факторов, привлекающих предпринимателей в ОЭЗ, является специальный режим налоговых и таможенных преференций для резидентов.

Помимо этого, с 2005 года установлены гарантии резидентам-инвесторам от неблагоприятных изменений законодательства о налогах и сборах.

Новый законопроект предусматривает сохранение действующих льгот и обеспечение обещанных гарантий.