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В Совфеде предложили сохранить налоговые льготы для ОЭЗ
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В Совфеде предложили сохранить налоговые льготы для ОЭЗ 

RT на русском 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Совете Федерации предложили сохранить налоговые льготы для особых экономических зон, сообщает НСН со ссылкой на председателя комитета по регламенту Андрея Кутепова.
Сенатор заявил о подготовке поправок ко второму чтению законопроекта о совершенствовали законодательства в части регулирования ОЭЗ. Доработать документ предложил кабмин.
Ранее в законодательство были внесены поправки, связанные с увеличением для резидентов технико-внедренческих и туристско-рекреационных зон ставки налога на прибыль с 0% до 2% с 1 января 2018 года. Также предлагалось увеличить страховые взносы с 14% в 2017 году до 28% в 2019 году.
По словам Кутепова, одним из факторов, привлекающих предпринимателей в ОЭЗ, является специальный режим налоговых и таможенных преференций для резидентов.
Помимо этого, с 2005 года установлены гарантии резидентам-инвесторам от неблагоприятных изменений законодательства о налогах и сборах.
Новый законопроект предусматривает сохранение действующих льгот и обеспечение обещанных гарантий.
Как сообщала «Газета.Ru», глава ФАС предложил создать реестр видов работ по госзакупкам для малого бизнеса.
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