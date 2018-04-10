Автор фильма «Студия Нижний» задолжал банку полмиллиона рублей

Сегодня в нижегородской «Кинофактуре» было особенно многолюдно. Правда, повод не очередная премьера. В культурное пространство нагрянули судебные приставы. Автор фильма «Студия Нижний» и совладелец заведения Евгений Кудельников задолжал банку полмиллиона рублей.

По словам Евгения Кудельникова, эти деньги были взяты в банке на создание фильма «Студия Нижний». В банке были оформлены потребительские кредиты.

Накануне Нижегородкий районный суд вынес решение взыскать эту сумму с должника. Судебные приставы описали имущество в «Кинофактуре»: музыкальные колонки, кофемашину и ноутбук.

По словам представителей банка, Евгений Кудельников не платил по кредитам около года.

Будет ли «Кинофактура» работать дальше, неизвестно.

«Нижегородская правда» будет следить за ситуацией.