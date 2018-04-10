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Автор фильма «Студия Нижний» задолжал банку полмиллиона рублей
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Автор фильма «Студия Нижний» задолжал банку полмиллиона рублей 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Сегодня в нижегородской «Кинофактуре» было особенно многолюдно. Правда, повод не очередная премьера. В культурное пространство нагрянули судебные приставы. Автор фильма «Студия Нижний» и совладелец заведения Евгений Кудельников задолжал банку полмиллиона рублей.
По словам Евгения Кудельникова, эти деньги были взяты в банке на создание фильма «Студия Нижний». В банке были оформлены потребительские кредиты.
Накануне Нижегородкий районный суд вынес решение взыскать эту сумму с должника. Судебные приставы описали имущество в «Кинофактуре»: музыкальные колонки, кофемашину и ноутбук.
По словам представителей банка, Евгений Кудельников не платил по кредитам около года.
Будет ли «Кинофактура» работать дальше, неизвестно.
«Нижегородская правда» будет следить за ситуацией.
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