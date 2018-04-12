Госдума приняла закон о санации страховых компаний

Депутаты нижней палаты парламента в ходе пленарного заседания приняли в третьем, окончательном, чтении закон, предусматривающий осуществление мер по предупреждению банкротства страховой организации с участием Банка России по аналогии с процедурой финансового оздоровления кредитных организаций.

Предусматривается создание Фонда консолидации страхового сектора, сформированного из денежных средств Банка России, обособленных от остального имущества ЦБ РФ. Управляющая компания Фонда консолидации финансового сектора участвует в осуществлении мер по предупреждению банкротства страховых организаций с использованием денежных средств фонда.

Также предусматриваются полномочия Центробанка РФ по проведению оценки активов и пассивов страховой организации. Основанием для рассмотрения Банком России вопроса о санации страховой организации предлагается считать наличие признаков неустойчивого финансового положения страховой организации, создающих угрозу интересам ее страхователей, выгодоприобретателей, иных заинтересованных лиц и (или) государства, а также угрозу стабильности на финансовом (страховом) рынке.

Документ подразумевает, что при наличии признаков неустойчивого финансового положения страховой организации Центробанк РФ может принять решение либо о приостановлении лицензии страховой организации с назначением временной администрации страховой организации, либо об участии Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства страховой организации, а также вправе применять к страховой организации меры, направленные на ограничение осуществления сделок, связанных с отчуждением имущества страховой организации и иных поименованных в законопроекте сделок.

Согласно закону, Банк России вправе направить своих представителей и представителей управляющей компании в целях проведения анализа финансового положения страховой организации, по результатам которого составляется отчет.

В случае принятия решения предлагается утверждать план участия Центробанка РФ в осуществлении мер по предупреждению банкротства страховой организации. В случае назначения временной администрации страховой организации законопроект предусматривает право Банка России вводить мораторий на срок не более трех месяцев с момента утверждения плана участия ЦБ РФ в осуществлении мер по предупреждению банкротства страховой организации.

Оказание Банком России финансовой помощи страховой организации предполагается проводить путем восстановления ее капитала до соблюдения нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств страховой организации. Заключительным этапом процедуры санации страховой организации после ее докапитализации предлагается считать продажу новому владельцу.

При этом, если ЦБ РФ имеет претензии к страховой организации и требует исправить обнаруженные нарушения, то страховая организация в течение месяца может исправить их и сообщить об этом ЦБ.

Банк России, согласно закону, наделяется правом осуществлять продажу акций (долей в уставном капитале) страховых организаций, в том числе по цене ниже цены их приобретения Банком России, аналогичная процедура по продаже акций (долей в уставном капитале) предусмотрена для кредитных организаций.

Одновременно предусмотрены изменения в законодательство РФ о несостоятельности (банкротстве), уточняющие порядок осуществления мер по предупреждению банкротства банков с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора. В частности, уточняются состав и полномочия временной администрации по управлению банком, функции которой возложены на управляющую компанию, порядок начисления мораторных процентов при введении Банком России моратория на удовлетворение кредиторов, конкретизируются виды финансовой помощи, предоставляемой Центробанком РФ при осуществлении указанных мер.

Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы Анатолий Аксаков и Олег Николаев («Справедливая Россия»), Игорь Дивинский, Николай Николаев и Юрий Олейников («Единая Россия»).