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В ТПП рассказали о перспективах внедрения карт «Мир» в Иране
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В ТПП рассказали о перспективах внедрения карт «Мир» в Иране 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Выход российской карты «Мир» на рынок Ирана требует политического решения, технические вопросы практически согласованы, рассказал РИА Новости вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ ТПП Владимир Падалко по итогам встречи с ЦБ Ирана.
В феврале посол ИРИ в России Мехди Санаи говорил РИА Новости, что Тегеран рассчитывает, что российские карты «Мир» начнут использоваться в Иране к старту чемпионата мира по футболу 2018 года. Он тогда подчеркнул, что ЦБ Ирана «очень заинтересован в том, чтобы как можно скорее запустить хождение этой карты внутри страны».
Группа российских предпринимателей в составе делегации ТПП 8-10 апреля посещает Тегеран, где проводит переговоры о частных инвестициях в гражданскую инфраструктуру Ирана. Также в ходе визита состоялась встреча с иранским регулятором.
"Мы задали главный вопрос руководителю ЦБ, как видится разрешение финансовых вопросов, которые сейчас волнуют предпринимателей, когда будет приведена в готовность система платежных карт — нашей карты «Мир» и иранской карты Shetab. Получили ответ, что с технической точки зрения и российская, и иранская сторона вопрос практически решили и все согласовали. Теперь дело за серьезным политическим решением, как только оно состоится, хождение карт может быть запущено", — сообщил Падалко.
Он подчеркнул, что карта будет актуальна только, если ей будет пользоваться большое количество жителей и России, и Ирана. «Конечно, нужно будет ввести и некоторые законодательные поправки, решить межведомственные вопросы на уровне таможни, с тем, чтобы граждане могли свободно передвигаться из одной страны в другую, тогда эта карта будет востребована. Сегодня у нас движение туристического потока небольшое», — пояснил Падалко.
"Внедрение карт приведет в движение малый и средний бизнес, туризм, студенческие обмены. Бизнесу, конечно, будет легче совершать некрупные сделки и осуществлять взаимные торговые операции", — добавил собеседник агентства.
Что касается взаиморасчетов по линии крупного бизнеса, схема расчетов пока обсуждается. «Рассматривается как один вариант возможность организации двустороннего финансового фонда, а также клиринг. Все стороны в этом заинтересованы, у нас есть убежденность, что и в этом вопросе стороны найдут решение», — уверен вице-президент ТПП.
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