Суд дал волгоградцу-создателю финансовой пирамиды 6 лет за хищение 15 млн

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе облпрокуратуры, мужчина отделился от финансовой пирамиды «МММ — 2011» и в мае 2012 года создал свою. Он позиционировал ее как социальную группу взаимопомощи и продвигал в интернете. В качестве основы деятельности свой финансовой пирамиды Мазанов использовал правила «МММ», за исключением основных терминов. Он проводил благотворительные акции, семинары, презентации и конференции, а также публиковал в интернете видеообращения. На них он убеждал людей вступать в его финансовую пирамиду и вкладывать в нее деньги. Он обещал им, что вернет полностью все средства. Мазанов успел вовлечь в свою организацию более 30 000 человек и похитить 15 миллионов рублей.