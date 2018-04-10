На сайте ПФР можно получить дубликат СНИЛС

С первого апреля на официальном сайте ПФР в личном кабинете застрахованного лица реализовали электронный сервис по приему заявлений о выдаче дубликата страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). Отделение Пенсионного фонда РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщает, что результатом обращения будет являться получение гражданином формы АДИ-7 (Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования) в электронном виде.

После чего у гражданина есть возможность обратиться с документом, удостоверяющим личность, и распечатанной на бумажном носителе формой АДИ-7 в клиентскую службу территориального органа ПФР за получением страхового свидетельства установленного образца.