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На сайте ПФР можно получить дубликат СНИЛС
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На сайте ПФР можно получить дубликат СНИЛС 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
С первого апреля на официальном сайте ПФР в личном кабинете застрахованного лица реализовали электронный сервис по приему заявлений о выдаче дубликата страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). Отделение Пенсионного фонда РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщает, что результатом обращения будет являться получение гражданином формы АДИ-7 (Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования) в электронном виде.
После чего у гражданина есть возможность обратиться с документом, удостоверяющим личность, и распечатанной на бумажном носителе формой АДИ-7 в клиентскую службу территориального органа ПФР за получением страхового свидетельства установленного образца.
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