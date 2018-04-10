Ипотечную корпорацию Удмуртской Республики исключили из плана приватизации

Акции АО «Ипотечной корпорации Удмуртской Республики» (ИКУР) исключены из прогнозного плана приватизации на 2018 год. Это связано с тем, что общество является региональным оператором федеральной программы ипотечного жилищного кредитования и занимается реализацией программ, имующих социально значимый статус, пишет udmurt.media.

В прогнозный план приватизации ИКУР включили в 2017 году.

АО «ИКУР» занимается выдачей ипотечных жилищных займов, выкупом закладнх у первичных кредиторов, сопровождением выданных рефинансированных кредитов, инвестированием жилищного строительства в регионе.