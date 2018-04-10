Львовяне поехали по-богатому

Об этом сообщают местные СМИ.

Исполком Львовского городского совета на заседании сегодня установил тариф на проезд в электротранспорте с 3 до 5 гривен. Цена льготного билета составит 2,5 гривны вместо прежних 1,5, багаж можно будет провезти за 5 гривен.

Мэрия также утвердила новые цены на абонементы, которые начнут действовать 1 мая. Месячный проездной будет стоить 160 гривен (ранее 120) — за бумажный и 150 грн — за купленный через интернет. Льготный проездной обойдется в 80 грн.

Электронная проездная карта на три дня будет стоить 50 грн.