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Львовяне поехали по-богатому
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Львовяне поехали по-богатому 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщают местные СМИ.
Исполком Львовского городского совета на заседании сегодня установил тариф на проезд в электротранспорте с 3 до 5 гривен. Цена льготного билета составит 2,5 гривны вместо прежних 1,5, багаж можно будет провезти за 5 гривен.
Мэрия также утвердила новые цены на абонементы, которые начнут действовать 1 мая. Месячный проездной будет стоить 160 гривен (ранее 120) — за бумажный и 150 грн — за купленный через интернет. Льготный проездной обойдется в 80 грн.
Электронная проездная карта на три дня будет стоить 50 грн.
Больше всего украинцы тратят на проезд в трамвае и троллейбусе: в Киеве и Харькове билеты стоят 4 гривны, в Одессе — 3 гривны, в Днепре — 1,5 гривны. Метро в Киеве и Харькове стоит 5 гривен, в Днепре — 2 гривны.
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