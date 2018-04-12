«Райффайзенбанк» предупредил о плановых технических работах ночью 13 апреля

Ночью 13 апреля в «Райффайзенбанке» будут проводиться плановые технические работы, сообщили в пресс-службе организации.

«Ночью 13 апреля в период с 2:00 до 3:00 по московскому времени будут проводиться плановые технические работы, в ходе которых могут наблюдаться сложности при проведении операций по картам банка», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что также могут возникать сложности при проведении операций в терминалах и банкоматах кредитного учреждения по картам сторонних банков.