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«Райффайзенбанк» предупредил о плановых технических работах ночью 13 апреля
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«Райффайзенбанк» предупредил о плановых технических работах ночью 13 апреля 

Агентство «Москва» 1 час назад
Ночью 13 апреля в «Райффайзенбанке» будут проводиться плановые технические работы, сообщили в пресс-службе организации.
«Ночью 13 апреля в период с 2:00 до 3:00 по московскому времени будут проводиться плановые технические работы, в ходе которых могут наблюдаться сложности при проведении операций по картам банка», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что также могут возникать сложности при проведении операций в терминалах и банкоматах кредитного учреждения по картам сторонних банков.
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