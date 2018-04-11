«Avito Работа»: Среднемесячная зарплата в Москве в январе-марте выросла на 3,5% — до 50,9 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата в Москве в январе-марте 2018 г. выросла на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. и составила 50,9 тыс. руб., сообщили в пресс-службе сайта Avito.

«В I квартале 2018 г. Москва сохранила первое место в рейтинге среднемесячных зарплат среди крупных городов страны. Среднемесячная зарплата в столице, по данным Avito, составила 50,9 тыс. руб. в месяц. За год она выросла на 3,5%, за квартал — на 1,6%. При этом средняя зарплата по России в I квартале 2018 г. достигла 34,7 тыс. руб. — это на 5,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года и на 0,6% меньше, чем в предыдущем квартале», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в перечень самых востребованных в Москве профессий вошли специалисты по продажам, строительству и перевозкам, рестораторы и работники в сферах туризма и автобизнеса. На эти категории пришлось 58,9% всех вакансий в городе. Уточняется, что в I квартале 2018 г. самый большой интерес соискателей вызвали вакансии в категориях «Строительство», «Транспорт, логистика», «Без опыта, студенты», «Продажи» и «Туризм, рестораны».

«В Москве самыми высокооплачиваемыми оказались строители — их средняя зарплата составила 65,1 тыс. руб. в месяц, увеличившись за год 9,4% и незначительно уменьшившись (на 1,1%) за последний квартал. Работники сферы туризма и ресторанного бизнеса, которым предлагали 39,4 тыс. руб. в месяц, заняли последнее место в топ-5 высокооплачиваемых профессий столицы. Специалисты транспортно-логистической сферы по итогам квартала стали зарабатывать больше на 2,6%, тогда как продавцы получали столько же, сколько в конце 2017 г.», — пояснили в пресс-службе.

Уточняется, что самые высокие оклады у работников в категории «Высший менеджмент»: средняя зарплата достигла 77,6 тыс. руб. в месяц. Самый низкий средний доход в категории «Госслужба, НКО»: всего 38,5 тыс. руб. в месяц.

«По итогам I квартала 2018 г. продолжился рост зарплат и количество вакансий в наиболее востребованных на рынке труда категориях — «производство», «продажи» и «строительство». По нашим данным, соискатели также проявляют повышенный интерес к этим областям. В данном случае спрос рождает предложение. В общем же, ситуация на российском рынке труда показывает, что региональные заработные платы постепенно приближаются к столичному уровню. В этом году тем, кто ищет работу, стоит обратить внимание на реальный сектор экономики, где растет потребность в профильных специалистах», — приводятся в сообщении слова руководителя «Avito Работа» Владимира Корицкого.