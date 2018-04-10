Болеть хорошо: Вице-премьер Украины заработала 12 тысяч гривен, сидя на больничном

Сумма средств, начисленная Климпуш-Цинцадзе в марте, составила 41,7 тысяч гривен, из них должностной оклад — 8 тысяч гривен, надбавка за выслугу лет — 791 гривну, надбавка за интенсивность труда — 7 гривен, индексация — 285 гривен, премия — 5 332 гривны, помощь по временной нетрудоспособности — 12 тысяч гривен, командировочные — 6 тысяч гривны.

Сумма удержанных налогов составила примерно 8 тысяч гривен.

Зарплата Климпуш-Цинцадзе за февраль составила в итоге достигла 44,2 тыс. гривен. Фактическая сумма средств, полученная Климпуш-Цинцадзе, составила 33 643 гривны.