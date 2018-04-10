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Болеть хорошо: Вице-премьер Украины заработала 12 тысяч гривен, сидя на больничном
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Болеть хорошо: Вице-премьер Украины заработала 12 тысяч гривен, сидя на больничном 

Украина.ру 45 минут назад
Фото: Украина.ру
Сумма средств, начисленная Климпуш-Цинцадзе в марте, составила 41,7 тысяч гривен, из них должностной оклад — 8 тысяч гривен, надбавка за выслугу лет — 791 гривну, надбавка за интенсивность труда — 7 гривен, индексация — 285 гривен, премия — 5 332 гривны, помощь по временной нетрудоспособности — 12 тысяч гривен, командировочные — 6 тысяч гривны.
Сумма удержанных налогов составила примерно 8 тысяч гривен.
Зарплата Климпуш-Цинцадзе за февраль составила в итоге достигла 44,2 тыс. гривен. Фактическая сумма средств, полученная Климпуш-Цинцадзе, составила 33 643 гривны.
Для сравнения президент Украины Петр Порошенко получает заработную плату в размере 28 тысяч рублей в месяц.
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