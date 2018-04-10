Эксперт рассказал о влиянии курса рубля на турпоток

США в пятницу ввели новые санкции против РФ . В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании. Это решение американских властей вызвало массированные распродажи рублевых активов в понедельник, во вторник курс рубля продолжает резкое падение.

"На сегодня опасности для рынка нет, но если курс доллара будет расти или зафиксируется на отметке выше 70 рублей, то это уже повлияет на динамику роста выездного рынка в худшую сторону. Обидно, что только в прошлом году выездной рынок начал возрождаться, в том числе и благодаря стабильности курса рубля. Однако катастрофы не будет", — сказал собеседник агентства.

При этом Барзыкин считает, что, с другой стороны, снижение курса рубля опять может немного стимулировать рост внутреннего и въездного туризма.