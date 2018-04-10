Эксперт рассказал о влиянии курса рубля на турпоток 

Дальнейшее снижение курса рубля до отметки 70 рублей за доллар и более может вызвать на российском рынке снижение выездных турпотоков, но дать дополнительный стимул к увеличению въездных и внутренних потоков, заявил во вторник РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
США в пятницу ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании. Это решение американских властей вызвало массированные распродажи рублевых активов в понедельник, во вторник курс рубля продолжает резкое падение.
"На сегодня опасности для рынка нет, но если курс доллара будет расти или зафиксируется на отметке выше 70 рублей, то это уже повлияет на динамику роста выездного рынка в худшую сторону. Обидно, что только в прошлом году выездной рынок начал возрождаться, в том числе и благодаря стабильности курса рубля. Однако катастрофы не будет", — сказал собеседник агентства.
При этом Барзыкин считает, что, с другой стороны, снижение курса рубля опять может немного стимулировать рост внутреннего и въездного туризма.
"Въезжать в Россию опять станет выгоднее для иностранных туристов. Внутренний же рынок страны не пострадает потому, что он достиг уже собственной автономии. Наоборот, он даже получит дополнительные стимулы. Если будет все-таки зафиксирован высокий курс, то кто-то изменит свои планы и не поедет за границу, а предпочтет отечественные варианты отдыха. Средства россиян сейчас настолько ограничены, что для многих повышение цены даже не 10% имеет очень большое значение", — пояснил ситуацию он.