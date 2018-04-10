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На Колыме возник дефицит авиабилетов в Москву
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На Колыме возник дефицит авиабилетов в Москву 

BFM.RU 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти Колымы обратились в компанию «Аэрофлот» с просьбой ввести дополнительные рейсы по направлению «Магадан — Москва — Магадан» в связи с тем, что в регионе возник дефицит авиабилетов экономкласса на летний период, сообщил РИА Новости губернатор Владимир Печеный.
На совещании в правительстве региона представитель одного из авиаагентств сообщил, что магаданские авиакассы распродали все авиабилеты экономкласса на рейс «Магадан — Москва — Магадан» на период с конца мая почти до конца июня и с конца августа до середины сентября.
«На многие летние даты в продаже остался только бизнес-класс. Он, конечно, недоступен для большинства жителей региона. Очевидно, что имеющегося количества рейсов в неделю не хватает в пиковый период», — сказал он.
В настоящее время из Магадана в Москву летают только авиакомпания «Аэрофлот» и ее дочернее предприятие — «Россия». Всего выполняется четыре рейса в неделю. Билеты экономкласса компании продают по «плоским» тарифам — от 22 до 25 тысяч рублей за круговой полет. Билеты в бизнес-класс стоят до 100 тысяч рублей.
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