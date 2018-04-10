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Свердловские банкиры стали щедрее на 6,7%
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Свердловские банкиры стали щедрее на 6,7% 

Уралинформбюро 39 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Банки Свердловской области смягчили требования к семейному доходу потенциальных ипотечных заемщиков. Теперь среднестатистической свердловской семье, чтобы без проблем оформить ипотеку, достаточно зарабатывать 60 тысяч рублей в месяц, сообщили "Уралинформбюро" в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
Таким образом, за 8 месяцев с момента последнего по времени исследования НБКИ показатель «рекомендованного дохода» для ипотечных заемщиков снизился на 6,7%.
Впрочем, это отнюдь не самое резкое смягчение, зафиксированное в УрФО за указанный период. Так, на Ямале этот показатель снизился на 14,1% (с 92,9 тысячи рублей до 79,7 тысячи рублей), а в Тюменской области — на 12,3% (с 63,2 до 55,5). Чемпионом по отрицательной динамике «рекомендованного дохода» стала Архангельская область, где показатель упал на 17,8%.
При этом есть регионы, где требования банкиров, наоборот, выросли. Среди них — Республика Коми и Волгоградская область. Их жителям, чтобы получить одобрение ипотечной заявки, нужно иметь семейный доход в размере 64,9 и 63,9 тысячи рублей соответственно — то есть на 16,3% и 18,7% больше, чем в августе 2017 года.
Список регионов с самыми строгими правилами возглавляют Москва (140,6 тысячи рублей) и Санкт-Петербург (90,4). А самые нетребовательные банкиры работают в Кировской области (41) и Алтайском крае (44,8).
Стоит отметить, что одной из главных причин снижения требований к доходу стало падение ипотечных ставок. Так, по ряду ипотечных продуктов (например, для военнослужащих) они могут в 2018 году составить всего 7,5%. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», достичь таких показателей поможет возобновление индексации военной ипотеки со стороны государства.
Ранее по теме: Спрос на ипотеку в России вырос почти в два раза
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