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Московские обменники столкнулись с нехваткой денег
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Московские обменники столкнулись с нехваткой денег 

Рамблер 1 час назад
В обменниках Москвы заканчивается валюта, сообщает «Московский комсомолец».
По информации издания, жители столицы бросились покупать иностранные деньги еще на выходных, поняв, что новые санкции США, введенные против российских бизнесменов и компаний, «просто так не пройдут». В результате в обменных пунктах, которые «хвастались» выгодным курсом, денег уже почти не осталось.
Между тем москвичи уже начали и продавать доллары и евро, однако, предупреждают торговцы валютой, и эти деньги могут закончиться уже к вечеру.
«Пора на дверях обменника вешать знаменитую цитату премьера: "Денег нет, но вы держитесь!"» — иронизирует журналист.
Сотрудники обменников удивляются происходящему. По их словам, раньше люди «таились и ждали» во время скачков курсов валют, а теперь «судорожно скупают» деньги.
«Люди пуганые уже, ждут самого плохого», — объяснил сотрудник одного из банков.
Накануне курс евро на Московской бирже превышал 73 рубля, чего не происходило с сентября 2016 года, а доллар впервые с ноября 2017-го торговался дороже 59,5 рублей. СМИ связали это с обнародованием нового санкционного списка США, в который попали 38 российских бизнесменов и компаний.
По данным на 14:00 10 апреля, стоимость доллара на Мосбирже составляла 62,88 рубля, а евро — 77,96.
На прошлой неделе Минфин США ввел экономические ограничения против 38 российских бизнесменов и компаний. Под санкции попали, в частности, совладелец «Русала» Олег Дерипаска, президент ВТБ Андрей Костин, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов и другие.
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