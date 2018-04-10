Московские обменники столкнулись с нехваткой денег

По информации издания, жители столицы бросились покупать иностранные деньги еще на выходных, поняв, что новые санкции США , введенные против российских бизнесменов и компаний, «просто так не пройдут». В результате в обменных пунктах, которые «хвастались» выгодным курсом, денег уже почти не осталось.

Между тем москвичи уже начали и продавать доллары и евро, однако, предупреждают торговцы валютой, и эти деньги могут закончиться уже к вечеру.

«Пора на дверях обменника вешать знаменитую цитату премьера: "Денег нет, но вы держитесь!"» — иронизирует журналист.

Сотрудники обменников удивляются происходящему. По их словам, раньше люди «таились и ждали» во время скачков курсов валют, а теперь «судорожно скупают» деньги.

«Люди пуганые уже, ждут самого плохого», — объяснил сотрудник одного из банков.

Накануне курс евро на Московской бирже превышал 73 рубля, чего не происходило с сентября 2016 года, а доллар впервые с ноября 2017-го торговался дороже 59,5 рублей. СМИ связали это с обнародованием нового санкционного списка США, в который попали 38 российских бизнесменов и компаний.

По данным на 14:00 10 апреля, стоимость доллара на Мосбирже составляла 62,88 рубля, а евро — 77,96.