Освободили от налогов. Южноуральцам уже «простили» около 3 млрд рублей

В соответствии с принятым ФЗ-436 от 28.12.2017 года под налоговую амнистию попадает три категории налогоплательщиков.

Исправляют ошибки законодательства

Первая и самая обширная — физические лица, имеющие задолженность по имущественным налогам (на имущество, транспортный и земельный налоги) по состоянию на 1 января 2015 года.

«Будут списаны и сумма задолженности и пени, начисленные на эту недоимку», — поясняет замначальника отдела урегулирования задолженности УФНС России по Челябинской области Игорь Полгородник.

Вторая категория — индивидуальные предприниматели и физические лица, которые ранее занимались предпринимательской деятельностью. Списанию подлежит сумма налоговой задолженности по налогам, оплата которых связанна с осуществлением предпринимательской деятельности, за исключением налога на добычу полезных ископаемых, акцизов и налогов, уплаченных за перемещение товаров через границу РФ. Также речь идёт о задолженности по состоянию на 1 января 2015 года.

И третья — ИП и ФЗ, которые ранее занимались предпринимательской деятельностью, а также адвокаты, нотариусы и иные лица, которые вели частную практику. Списанию подлежит сумма задолженности по страховым взносам Пенсионного фонда, образовавшиеся за расчётные периоды до 1 января 2017 года. Размер определяется как произведение 8-кратного МРОТа (МРОТ *тариф страховых взносов (для пенсионного фонда 26%)*количество месяцев).

«В большинстве случаев такая задолженность возникла не вследствие уклонения от уплаты страховых взносов предпринимателями, — уточняет Игорь Полгородник, — а из-за особенностей законодательства, которое предусматривает, что в случае непредставления налоговой отчётности ИП, даже если он не вёл предпринимательскую деятельность, Пенсионным фондом были исчислены страховые взносы в максимальном размере.

Сами налогоплательщики узнали о долгах под 150 тысяч рублей только после того, как мы начали процедуру взыскания».

Всего на Южном Урале оценочно планируется списать более 8 млрд рублей. Из них 2 млрд приходятся на задолженность по имущественным налогам физических лиц, более 2 млрд — на ИП, и более 4 млрд — долги по уплате страховых взносов, исчисленных Пенсионным фондом.

«По состоянию на 5 апреля текущего года списана задолженность более 550 тысяч южноуральцам по имущественным налогам, в сумме 1,6 млрд рублей, — отчитывается Игорь Полгородник. — И 1,6 млрд рублей с индивидуальных предпринимателей. Работа продолжается».

Пока одним налоги списывают, других поторапливают с оплатой. В регионе до 3 мая 2018 года идёт декларационная кампания. В этом период южноуральцы должны заявить о своих доходах, полученных за 2017 год, и заплатить с них налог.

Кого ждут в налоговой

«Представлять декларации должны не все граждане, — перечисляет начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Челябинской области Елена Зотова , — самая многочисленная категория декларантов это те граждане, кто продали в прошлом году имущество.

кто продал транспортное средство, находящееся в собственности менее 3 лет (если более трёх лет декларацию подавать не нужно);кто продал недвижимость (квартиру), приобретённую до 1 января 2016 года, если она находилась в собственности менее трёх лет;кто продал недвижимость, приобретённую после 1 января 2016 года, если она находилась в собственности уже менее пяти лет.

Кроме того, декларацию должны предоставить граждане, которые продали свою долю в уставном капитале обществ, или путём уступки права требования выкупили своё право в долевом строительстве. Это частности. Задекларировать нужно доход, полученный от источников за пределами России, от выигрышей (за исключением выигрышей, прилученных в букмекерских конторах и на тотализаторах — там сами организатору удерживают налог). Доход, полученный на основании гражданских договоров с физическими лицами: за услуги няни, садовника, собственники, кто сдаёт квартиру в аренду».

Интересно, что доход от сдачи нескольких квартир уже считается предпринимательской деятельностью и налоговики могут потребовать регистрацию ИП.

Штрафы и санкции

Как уже было сказано, из-за праздников, в этом году декларационная кампания продлиться до 3 мая. Налог, исчисленный по декларации, необходимо оплатить до 16 июля.

За нарушение обоих сроков налогоплательщиков ждут наказания.

Если нарушить срок подачи декларации, налоговым кодексом предусмотрен штраф — ежемесячно 5% от суммы неуплаченного налога. За нарушения срока уплаты законодательством предусмотрены пени, стандартно 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день, умноженная на неуплаченную сумму.

Получить вычет можно через интернет

Сегодня помимо обязательных декларантов, справку о доходах обязаны предоставить и те, кто желает получить налоговый вычет на обучение, покупку квартиры, лечение и т.д. Последние вправе подать документы в течение всего года. Специалисты всё же советуют переждать жаркие месяцы декларационной кампании: март и апрель. Но не стоит также забывать, что сама процедура: проверка документов и непосредственно выплата денежных средств, занимает 4 месяца. Это максимально предельный срок, и налоговики утверждают, что на деле вычеты граждане получают быстрее.

«Декларацию можно заполнить, и большинство так и делает, — объясняет начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Челябинской области Павел Логинов , — через личный кабинет налогоплательщика, удобно, что там уже есть персональные данные и даже указаны доходы по форме 2-НДФЛ, о которых сообщил налоговый агент (работодатель).

Также можно воспользоваться программой «Декларация», которую можно найти на сайте налоговой службы и также в личном кабинете. Версия меняется ежегодно вместе с бланком 3-НДФЛ.

Декларацию в личном кабинете можно не только заполнить, но и отправить, для этого предоставляется бесплатная электронная подпись (пароль, который действует в течение года). В таком случае необходимость идти в саму инспекцию пропадает».

В марте день открытых дверей в налоговых инспекциях области посетили более 8 тысяч южноуральцев. Налоговые инспекторы ожидают такой же высокой явки и 23-24 апреля. Основными вопросами жителей традиционно являются оформление налоговых вычетов, заполнение справок 3-НДФЛ, узнать есть ли обязанность декларировать доходы, подключиться к личному кабинету физических лиц.