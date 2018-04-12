Средний чек россиян продолжил рост

Средний чек россиян в марте вырос на 5 рублей

В марте средний чек продолжил рост, начавшийся в январе. Величина чека по итогам марта оказалась на уровне 539 рублей, что на 5 рублей или 0,9% больше, чем месяцем ранее.

В итоге месячная инфляция в 0,3% оказалась успешно преодолена, подсчитал исследовательский холдинг "Ромир".

В годовом выражении средний чек вырос в марте на 2,1%, что немного не дотягивает до размера накопленной за год инфляции в 2,4%.

Впечатляющий рост среднего чека продемонстрировали покупатели из Москвы, где чек за месяц вырос сразу на 2,2%, чего нельзя сказать о Питере, где чек, наоборот, немного похудел.

Индекс "Среднего чека" рассчитывается основе данных скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel. Информация о покупках, поступающая в режиме онлайн от 30 тыс. покупателей в 180 городах с населением свыше 100 тыс. человек, позволяет видеть не только категории и объем товаров повседневного спроса, которые покупают россияне, но и отслеживать динамику затрат горожан в абсолютном (денежном) и процентном выражении.

Своим общим ростом средний чек обязан, в первую очередь, покупателям на Дальнем Востоке, которые за месяц смогли увеличить свой средний чек сразу на 10%.

В Центральном (+0,8%) и Сибирском (+0,2%) округах чек показал куда более скромный рост. А в остальных регионах страны чек вообще продемонстрировал в марте пусть и небольшую, но отрицательную динамику. Так, чек похудел на северо-западе на -0,5%, в Приволжском округе — на -0,7%, на юге страны — на -0,8%, а на Урале — на -1,5%.

Росту среднего чека в Центральном округе способствовала Москва, где за месяц чек вырос на 2,2% и достиг отметки в 739 рублей. За год его рост в столице оказался еще более впечатляющим и составил 6,2%, то есть чек вырос с отметки в 696 рублей.

Питерские изменения чека тоже повлияли на его динамику в округе в целом, но с противоположным знаком. В северной столице в марте чек оказался на отметке в 701 рубль, что на -0,4% меньше, чем в феврале. Годовой же рост оказался более чем скромным и составил всего 0,7%.

В остальных городах-миллионниках за месяц размер среднего чека не изменился. Отметим, что нулевая динамика в этом типе городов фиксируется уже второй месяц подряд. За год же чек в мегаполисах похудел на -1%. В стотысячниках также были зафиксированы отрицательные изменения чека. За месяц в городах этого типа чек сократился на -1,6%, а за год показал нулевую динамику. Только покупатели пятисоттысячников не скупились в марте, увеличивая размер покупок в денежном выражении. И в разрезе месяца, и в разрезе года средний чек в городах этого типа прибавил сразу 8,3%.

Вот уже несколько месяцев подряд средний чек растет в гипермаркетах. И март не стал исключением, хотя рост чека оказался и несколько скромнее, чем в предыдущие месяцы. Итак, в марте размер среднего в гипермаркетах вырос на 3,8%. Правда, до уровня мартам прошлого года размер чека не дотянул -3,7%. В супермаркетах за месяц средний чек потерял -1,7% по сравнению с февральскими значениями, зато за год он поправился на 3,9%.

В марте россияне несколько охладели к дискаунтерам. Единоразовый чек в этом канале уменьшился на -1,6%, а за год — на -0,3%. Зато складывается ощущение, что покупатели постепенно возвращаются в небольшие магазины традиционной торговли. После серьезного провала размера среднего чека в этом канале в течение двух прошлых лет его значения постепенно восстанавливаются в последние месяцы. Так, в марте относительно февраля чек в магазинах, торгующих через прилавок, прибавил +10,8%, а за год рост составил +14,4%.