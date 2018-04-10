Дело о пропавшем миллионе: как не влипнуть в кредитную историю

Получить выгодное предложение по кредиту может не каждый. Хотя банки отчаянно соперничают за клиентов, некоторыми потенциальными заемщиками они пренебрегают. В первую очередь теми, кто оплачивал предыдущие кредиты как попало и серьезно подпортил свою репутацию. Однако иногда в черный список попадают и добросовестные клиенты банков, которые столкнулись с временными трудностями.

Такая история случилась с хозяйкой цветочного бизнеса Юлией Морозовой из Верхних Серег: женщина не знает, как ей погасить кредит, поэтому не может взять другой. Как сохранить свою репутацию заемщика? Расскажем в конце материала.

Юлия Морозова стала предпринимателем неожиданно для себя. Чтобы получить высшее юридическое образование, ей приходилось работать в детском саду, а по ночам шить на заказ. Денег все равно не хватало, поэтому Юлия начала покупать на вырученные от шитья средства косметику и парфюмерию и продавать их на рынке в родном городе. Получив диплом, Юлия решила устроиться по специальности — юристом. Начальник следственного отдела полиции пригласил ее на работу, но спустя неделю девушку отказались оформлять: человек, проводивший собеседование, скоропостижно скончался. Так Юлия Морозова осталась в бизнесе.

— Мой первый капитал был 10 000 рублей, — рассказывает Юлия Морозова. — Дело было в начале 2000-х, и я считала, что могу купить на эти деньги полмира. Взяла в аренду павильон, купила кассовый аппарат и товар — краску для волос, шампуни, туалетную воду — на 6 тысяч рублей. Я садилась на автобус в шесть утра и ехала на Кировский рынок в Екатеринбурге . Добраться до города стоило 24 рубля, до рынка — еще 5 рублей. Я не позволяла себе тратить ни копейкой больше. Покупала открытки, косметику и уже в 12–13 часов стояла за прилавком.

Постепенно бизнес начал приносить небольшой доход, а основным товаром стали цветы. Чтобы развивать дело, Юлия брала кредиты. Первый — в Сбербанке на сумму 91 000 рублей. Этого хватило, чтобы поставить в Верхних Сергах остов собственного павильона. Второй — на 1 миллион рублей в ВТБ . На эти деньги предприниматель оснастила вторую торговую точку — в Нижних Сергах, построила холодильник для цветов, окончила курсы флористики.

В 2010 году в городе ухудшилась экономическая ситуация, начались сокращения на заводах. Цветы стали хуже продаваться. Финансовые трудности привели Юлию в Сбербанк. Она попросила о реструктуризации кредита, и банк пошел навстречу. Вместо миллиона рублей Юлии пришлось выплачивать 2 миллиона — 72 платежа по 28 900. Этот кредит закончится в нынешнем сентябре. «У меня нет по нему ни единой просрочки!» — с гордостью говорит Юлия.

— Если во время выплаты кредита у заемщика возникли сложные жизненные обстоятельства, лучше сразу сообщить об этом в банк и рассмотреть возможные варианты реструктуризации, — поясняет эксперт пресс-службы ВТБ в УрФО и Пермском крае Ольга Беляева . — Не дожидайтесь, пока кредитная история будет безнадежно испорчена. В каждом конкретном случае подход индивидуален, заемщику могут предложить разные варианты реструктуризации. Сам банк чаще всего спрашивает заемщика о причинах просрочки не раньше чем через 30 дней.

Проблемы у Юлии возникли с другим кредитом. В 2008 году она взяла 200 000 рублей в «Ренессанс Капитале» и добросовестно платила банку, пока не возникли серьезные денежные трудности. «У меня не было 8600 рублей, чтобы сделать очередной платеж, — вспоминает Юлия. — Я приехала в банк и попросила о реструктуризации долга или отсрочке. Мне сказали написать заявление, снова заполнить анкету и ждать. Проходит неделя, вторая, третья — мне говорят, что результата нет. Наконец через месяц банк сообщил, что ответ отрицательный, мой долг продан коллекторам».

Каким именно коллекторам? Этого Юлии узнать так и не удалось. Сначала ей звонили из одной фирмы, предлагая срочно погасить задолженность в 1 миллион 200 тысяч рублей, а если она внесет одной суммой 380 тысяч рублей, то остальной долг спишется. Потом другая организация требовала 91 000 рублей. Всего Юлия насчитала пять разных коллекторских агентств. Поскольку непонятно было, кому выплачивать долг и какой, женщина обратилась к уполномоченному по правам человека в Свердловской области . Но и его юрист не смог получить у банка никакой информации. Что с долгом сейчас? Может быть, его сумма продолжает расти в астрономической прогрессии?

Кредитная история Юлии Морозовой оказалась напрочь испорчена из-за потерянного кредита. Теперь ни один банк не соглашается одолжить ей деньги. Недавно женщина обратилась в Уральский банк реконструкции и развития Альфа-банк , но ни тот ни другой не одобрили ее заявку, хотя раньше Юлия брала и добросовестно гасила кредиты в этих банках.

— Вокруг строятся красивые здания, а наш киоск ветшает, — объясняет Юлия Морозова. — У нас в павильоне воды нет, ее надо принести. А нужду, простите, справить в ведро… Нужен капитал, чтобы построить новый красивый павильон. А еще я хочу открыть курсы флористики. Молодежи в Нижних и Верхних Сергах нечем заняться, на курсах мы могли бы открыть новые таланты. Неужели 17 лет бизнеса прошли напрасно? Неужели никак нельзя исправить кредитную историю?

Ликбез для заемщика

Что такое кредитная история? Это личная летопись каждого, кто хоть раз в жизни брал кредит. Благодаря тому, что мы живем в век беспощадных информационных технологий, ни один огрех заемщика не остается незамеченным. Банк, где вы взяли кредит, отмечает, когда и на сколько вы просрочили очередную оплату. И в тот же день отправляет эту информацию в бюро кредитных историй (БКИ), где она сохраняется навсегда.

Чем грозит испорченная кредитная история? Как минимум ее владелец будет получать не слишком выгодные условия по кредиту. Как максимум — он попадет в чёрный список (что, судя по всему, и случилось с Юлией Морозовой), и банки вообще не станут давать ему деньги никогда и ни при каких обстоятельствах.

Кредитная история непременно испортится, если заплатить вовремя нет никакой возможности? Необязательно. Обратитесь в банк — возможно, организация пересчитает долг на более длительный срок (проведет реструктуризацию) или же даст отсрочку. В случае Юлии Морозовой банк мог пойти навстречу заемщице и реструктуризировать долг. Тогда кредитная организация получила бы в итоге большую сумму, хотя и за более длительное время.

Кредитная история испорчена. Это конец? Не стоит сдаваться! Даже если топ-5 российских банков отказали неидеальному заемщику, он по-прежнему может быть привлекательным клиентом для более мелких игроков рынка. «Есть вероятность, что найдется другой банк, который все-таки выдаст клиенту кредит, но уже по повышенной ставке с учетом кредитного риска», — поясняет Ольга Беляева.

Константин Зимин: Можно ли исправить кредитную историю? Увы, у человека очень мало возможностей, чтобы повлиять на свою репутацию заемщика. Тот самый случай, когда стоит вспомнить фразу «Время лечит». Вот что рассказывает руководитель по развитию продуктов и каналов продаж банка «Хоум Кредит»

— Существуют случаи, когда человек просрочил довольно большую сумму на три месяца и больше. Таким людям практически невозможно получить кредит в банках. Единственное, что излечит такого клиента, — время, так как некоторые банки амнистируют просрочку, полученную больше 5–10 лет назад. После этого таким клиентам лучше начинать с небольших кредитов, возможно, POS (потребительских кредитов на конкретные товары в местах продаж. — Прим. ред.) и заново строить свою кредитную историю.

Небольшие просрочки эксперт рекомендует исправлять, справно погашая кредит. «Конечно же, банк будет к такому клиенту относиться более подозрительно, но все равно у него есть шансы взять тот же самый POS и доказать, что он совершил просрочки случайно и больше такого не повторится, — комментирует Константин Зимин. — Чем обильнее и качественнее кредитная история у клиента, тем более высоко его оценит банк».

А если кредитная история испортилась не по вине заемщика? Такое случается. Причин может быть несколько, о них рассказывает в своем журнале банк «Тинькофф»

Если вы считаете, что ошибку допустил банк, попробуйте в него и обратиться:

— Такие ситуации крайне редки, но действия со стороны заемщика в этом случае очень простые, — рассказывает Ольга Беляева. — Человек подает в кредитную организацию претензию в письменном виде с описанием ситуации. Если банк признает свою ошибку, он самостоятельно направляет запрос в БКИ на изменение информации и восстановление кредитной истории клиента. В БКИ информация обновляется, как правило, в течение нескольких дней. Как только банк увидит, что информация изменилась, он официально уведомляет клиента о том, что его кредитная история чиста.

Что делать, чтобы сохранить свою кредитную историю незапятнанной? Будьте предельно внимательны к своим отношениям с банками. Особенно часто проблемы возникают с кредитными картами. У некоторых людей сразу несколько карточек, и за ними сложно уследить. Вовремя платите по другим кредитам, заранее вносите плату перед выходными и праздниками.

Как проверить свою кредитную историю? Получить информацию о самом себе можно за некоторую плату. Бюро кредитных историй сделает выписку из дела заемщика и пришлет по почте. Красные строчки дадут понять, что есть проблемы. Чем чище лист, тем более привлекательный вы заемщик и тем лучшие проценты вам предложат.