РосЕвроБанк снизил процент на остаток по дебетовым картам

Банк понизил ставки на 0,4 процентного пункта. Проценты начисляются на остаток до 3 млн рублей включительно.

Сейчас по «Накопительной» карте ставка составила 6,1% годовых, а по картам «Космическая», «Платиновая» и «Миллионер» — 5,1% годовых.

Екатерина Марцукова. «Снижение процентов достаточно ощутимое, однако в целом новые ставки соответствуют средним показателям на рынке», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру

Продуктовый виджет

Тарифы предусматривают бесплатное подключение программы «Проценты на остаток» по картам, однако она не может использоваться одновременно с программой «Cash back в выбранной категории», которая доступна по всем указанным картам кроме «Накопительной». Кэшбэк начисляется за траты в категориях, выбранных клиентом, — «рестораны», «шопинг», «продукты», «путешествия», «авто». По карте «Миллионер» программа подключается бесплатно, по остальным стоит 91 рубль в месяц.

Есть и положительные изменения. Держатели карты World Mastercard Black Edition («Миллионер») получили бесплатные проходы в VIP-залы аэропорта в неограниченном количестве при условии, что в этом месяце выполнили одно из условий банка, а именно:

· сумма покупок по карте составила свыше 150 тыс. рублей;

· остаток на карте — свыше 1 млн рублей;

· остатки на текущих счетах, срочных вкладах и вкладов «до востребования» свыше 2 млн рублей;

· сумма средств, размещенных в ценные бумаги и остатки на брокерских счетах — от 6 млн рублей.