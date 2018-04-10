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Пассажиропоток российских авиакомпаний увеличился в марте почти на 12% — до 7,8 млн человек
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Пассажиропоток российских авиакомпаний увеличился в марте почти на 12% — до 7,8 млн человек 

Агентство «Москва» 1 час назад
Пассажиропоток российских авиакомпаний в марте 2018 г. увеличился почти на 12% по сравнению с показателем годичной давности и составил 7,8 млн пассажиров, сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиация).
«По оперативным данным, в марте 2018 г. российские авиакомпании перевезли 7,8 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 11,7%», — говорится в сообщении.
Уточняется, что по итогам I квартала 2018 г. авиаперевозчики обслужили 22,1 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. составил 12,3%.
«Увеличение объемов производственной деятельности в марте отмечается у авиакомпаний «Аэрофлот» — перевезено 2,6 млн пассажиров (рост 6,3%); S7 — 805,4 тыс. пассажиров (рост 20,3%); UTair — 556,5 тыс. пассажиров (рост 5,8%); «Уральские авиалинии» — 609,1 тыс. пассажиров (рост 30,4%)», — заключили в пресс-службе.
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