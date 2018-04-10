Пассажиропоток российских авиакомпаний увеличился в марте почти на 12% — до 7,8 млн человек

Пассажиропоток российских авиакомпаний в марте 2018 г. увеличился почти на 12% по сравнению с показателем годичной давности и составил 7,8 млн пассажиров, сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиация).

«По оперативным данным, в марте 2018 г. российские авиакомпании перевезли 7,8 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 11,7%», — говорится в сообщении.

Уточняется, что по итогам I квартала 2018 г. авиаперевозчики обслужили 22,1 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. составил 12,3%.