Поставщики бытовой техники увеличивают цены

Поставщики «М. Видео» заявили о планах увеличить закупочные цены на 5-10%

Поставщики ритейлера бытовой техники и электроники «М. Видео» заявили о планах по увеличению закупочных цен на 5-10% в связи с падением курса рубля к доллару и евро, сообщили RNS в пресс-службе « М. Видео ».

«Розничные цены на технику зависят не только от курсов валют, и как показал опыт 2014-2015 гг. реагируют на ослабление рубля с замедлением и в меньшем объёме. Производители уже объявили о планах по увеличению закупочных цен на 5-10%. "М. Видео" делает все возможное для сохранения текущих розничных цен и ведёт переговоры с поставщиками. Мы также продолжаем акции, скидки, предложения по рассрочке в обычном режиме», — сказали в пресс-службе.

В «Эльдорадо» RNS сообщили, что не исключают корректировку цен на бытовую технику и электронику в ближайшее время.

Из-за ослабления курса рубля в ближайшей перспективе может произойти корректировка цен на бытовую технику и электронику, поставщики уже начали предупреждать о возможном пересмотре отпускных цен… Мы приложим максимум усилий для сдерживания роста цен…», — сообщили в пресс-службе ритейлера.