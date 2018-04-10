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Поставщики бытовой техники увеличивают цены
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Поставщики «М. Видео» заявили о планах увеличить закупочные цены на 5-10% 

Rambler News Service 1 час назад
Поставщики ритейлера бытовой техники и электроники «М. Видео» заявили о планах по увеличению закупочных цен на 5-10% в связи с падением курса рубля к доллару и евро, сообщили RNS в пресс-службе «М. Видео».
«Розничные цены на технику зависят не только от курсов валют, и как показал опыт 2014-2015 гг. реагируют на ослабление рубля с замедлением и в меньшем объёме. Производители уже объявили о планах по увеличению закупочных цен на 5-10%. "М. Видео" делает все возможное для сохранения текущих розничных цен и ведёт переговоры с поставщиками. Мы также продолжаем акции, скидки, предложения по рассрочке в обычном режиме», — сказали в пресс-службе.
В «Эльдорадо» RNS сообщили, что не исключают корректировку цен на бытовую технику и электронику в ближайшее время.
Из-за ослабления курса рубля в ближайшей перспективе может произойти корректировка цен на бытовую технику и электронику, поставщики уже начали предупреждать о возможном пересмотре отпускных цен… Мы приложим максимум усилий для сдерживания роста цен…», — сообщили в пресс-службе ритейлера.
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