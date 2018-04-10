Андрейченко предлагает удешевить автомобили для жителей Дальнего Востока

России может появиться имущественный налоговый вычет на приобретение, ввоз и таможенное оформление бывших в употреблении автомобилей для личного пользования граждан, проживающих на Дальнем Востоке. Законопроект, вносящий изменения в Налоговый кодекс, внесён в Государственную Думу

Получателями налогового вычета могут быть только граждане, постоянно декларирующие свои доходы в Дальневосточном федеральном округе. Воспользоваться правом на компенсацию они смогут не чаще одного раза в пять лет и только после регистрации транспорта в ГИБДД

«Предлагаемая мера поддержки — хорошее лекарство против оттока населения с Дальнего Востока, поскольку даёт возможность приобретать недорогие средства передвижения», — сказал « Парламентской газете » один из авторов законопроекта член Комитета по природным ресурсам собственности и земельным отношениям Андрей Андрейченко

Он напомнил, что государство сейчас занято стимулированием потока переезжающих на Дальний Восток.

«А как же те, кто там уже живёт? Мы хотим поддержать в первую очередь самих дальневосточников. Так мы хоть как-то компенсируем им разорительные расходы на установку «ГЛОНАСС» и новый утилизационный сбор. А то со всеми нововведениями бывшие в употреблении «народные» марки превратились по конечной стоимости в новые седаны», — прокомментировал инициативу Андрейченко.