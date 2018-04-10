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Андрейченко предлагает удешевить автомобили для жителей Дальнего Востока
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Андрейченко предлагает удешевить автомобили для жителей Дальнего Востока 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В России может появиться имущественный налоговый вычет на приобретение, ввоз и таможенное оформление бывших в употреблении автомобилей для личного пользования граждан, проживающих на Дальнем Востоке. Законопроект, вносящий изменения в Налоговый кодекс, внесён в Государственную Думу.
Получателями налогового вычета могут быть только граждане, постоянно декларирующие свои доходы в Дальневосточном федеральном округе. Воспользоваться правом на компенсацию они смогут не чаще одного раза в пять лет и только после регистрации транспорта в ГИБДД.
«Предлагаемая мера поддержки — хорошее лекарство против оттока населения с Дальнего Востока, поскольку даёт возможность приобретать недорогие средства передвижения», — сказал «Парламентской газете» один из авторов законопроекта член Комитета по природным ресурсам собственности и земельным отношениям Андрей Андрейченко.
Он напомнил, что государство сейчас занято стимулированием потока переезжающих на Дальний Восток.
«А как же те, кто там уже живёт? Мы хотим поддержать в первую очередь самих дальневосточников. Так мы хоть как-то компенсируем им разорительные расходы на установку «ГЛОНАСС» и новый утилизационный сбор. А то со всеми нововведениями бывшие в употреблении «народные» марки превратились по конечной стоимости в новые седаны», — прокомментировал инициативу Андрейченко.
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