Ещё
Вернут ли деньги, если заплатил отменённую пеню?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вернут ли деньги, если заплатил отменённую пеню? 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Краевая Дума приняла решение до 1 июля не взыскивать пеню за просрочку уплаты по налогу на имущество физических лиц.
Как сообщили юристы Ставропольской краевой думы, депутаты приняли решение перенести начисление пени за просрочку уплаты налога на имущество физлиц начиная с 1 июля этого года.
Напомним, до 1 декабря прошлого года жители Ставрополья обязаны были уплатить налог на имущество физлиц за 2016 год. Впервые ставропольцам его начислили по кадастровой стоимости квартир, домов, гаражей и т.д.
Уже со 2 декабря жители края начали получать уведомления о том, что за каждый день просрочки им начисляется пеня. Но чуть позже власти края внесли в парламент Ставрополья законопроект, согласно которому пеню предложили заморозить до июля.
Как разъяснили юристы краевого парламента, если вы уже оплатили пеню, нужно обратиться в налоговую инспекцию и потребовать возврата денег.
АиФ Ставрополье: последние новости
В Интернете появились первые кадры фильма о судьбе Виталия Калоева К пожару будь готов. На Ставрополье устраняют риски погибнуть в ТЦ Из горящего многоэтажного дома в Грозном эвакуировали 145 человек
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поставщики бытовой техники увеличивают цены259
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля166
Меркель анонсировала встречу без России138
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста99
Порошенко повторит действия США против России105
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
06:37
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег
Личный счет Экономика
05:37
Поставщики бытовой техники увеличивают цены
Личный счет Экономика
04:41
Украина начала испытания «Ольхи»
Армия В мире
04:33
Сын Караченцова рассказал о лечении актёра
Шоу-бизнес
00:29
Малышева посмеялась над словами Стриженовой
Шоу-бизнес
00:35
Для жилья по реновации отобрали 242 площадки
Новости Москвы
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение