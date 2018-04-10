Вернут ли деньги, если заплатил отменённую пеню?

Краевая Дума приняла решение до 1 июля не взыскивать пеню за просрочку уплаты по налогу на имущество физических лиц.

Как сообщили юристы Ставропольской краевой думы, депутаты приняли решение перенести начисление пени за просрочку уплаты налога на имущество физлиц начиная с 1 июля этого года.

Напомним, до 1 декабря прошлого года жители Ставрополья обязаны были уплатить налог на имущество физлиц за 2016 год. Впервые ставропольцам его начислили по кадастровой стоимости квартир, домов, гаражей и т.д.

Уже со 2 декабря жители края начали получать уведомления о том, что за каждый день просрочки им начисляется пеня. Но чуть позже власти края внесли в парламент Ставрополья законопроект, согласно которому пеню предложили заморозить до июля.